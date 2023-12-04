За последние два года на командировки чиновников из Офиса президента из бюджета было израсходовано почти 10 миллионов гривен. Об этом написал в Telegram первый заместитель руководителя
За время войны на командировки чиновников Офиса президента потратили почти 10 миллионов
За последние два года на командировки чиновников из Офиса президента из бюджета было израсходовано почти 10 миллионов гривен. Об этом написал в Telegram первый заместитель руководителя
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По словам нардепа, самая дорогая командировка была в мае 2023 года и стоила налогоплательщикам 261 тыс гривен на человека. Впрочем, Железняк не уточнил, что за командировка это была.
В то же время Железняк сообщил, что заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма получил компенсацию за командировку в 2023 году в размере 428 тыс. грн. В октябре на командировку Шурмы было потрачено 196 тыс. грн.
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Комментарии - 5
Основная статья затрат мясо и уголь?
Время года подходящее…
це просто шопінг…