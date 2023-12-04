За время войны на командировки чиновников Офиса президента потратили почти 10 миллионов

За последние два года на командировки чиновников из Офиса президента из бюджета было израсходовано почти 10 миллионов гривен. Об этом написал в Telegram первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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По словам нардепа, самая дорогая командировка была в мае 2023 года и стоила налогоплательщикам 261 тыс гривен на человека. Впрочем, Железняк не уточнил, что за командировка это была.

В то же время Железняк сообщил, что заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма получил компенсацию за командировку в 2023 году в размере 428 тыс. грн. В октябре на командировку Шурмы было потрачено 196 тыс. грн.

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