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4 декабря 2023, 12:34 Читати українською

За время войны на командировки чиновников Офиса президента потратили почти 10 миллионов

За последние два года на командировки чиновников из Офиса президента из бюджета было израсходовано почти 10 миллионов гривен. Об этом написал в Telegram первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

За последние два года на командировки чиновников из Офиса президента из бюджета было израсходовано почти 10 миллионов гривен.

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По словам нардепа, самая дорогая командировка была в мае 2023 года и стоила налогоплательщикам 261 тыс гривен на человека. Впрочем, Железняк не уточнил, что за командировка это была.

В то же время Железняк сообщил, что заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма получил компенсацию за командировку в 2023 году в размере 428 тыс. грн. В октябре на командировку Шурмы было потрачено 196 тыс. грн.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
Бедный папа
Бедный папа
4 декабря 2023, 12:36
#
> самая дорогая командировка была в мае 2023 года и стоила налогоплательщикам 261 тыс гривен на человека

Основная статья затрат мясо и уголь?
Время года подходящее…
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
4 декабря 2023, 12:55
#
НЕхай використовують на відрядження свої кошти як військові на спорядження. Тим паче що чиновники туди їдуть не тільки в державних справах але і в своїх.
+
+15
Indeoo
Indeoo
4 декабря 2023, 13:13
#
Не ну 10 млн ГРН за почти 2 года объективно не много, не вижу зрады
+
0
BatonUA
BatonUA
4 декабря 2023, 13:59
#
Тип паче, що результати були багатократно більші
+
0
Gonza
Gonza
4 декабря 2023, 14:32
#
«…чиновників Офісу президента (без офіційних делегацій)…»

це просто шопінг…
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