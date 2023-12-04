Клиенты Приватбанка смогут получать SWIFT-переводы в чешских кронах без дополнительной комиссии через Citibank EUROPE PLC. Об этом сообщил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это дает клиентам

Новый корреспондентский счет позволяет клиентам отправлять в Приватбанк SWIFT-переводов физических лиц в чешских кронах без дополнительной комиссии.

Сформировать реквизиты можно через Приват24 (меню «Сервисы — Переводы — SWIFT — Реквизиты»). Зачисление валютных переводов на гривневые счета производится без комиссии.

Главные преимущества получения SWIFT-переводов через Приватбанк — отсутствие ограничений по сумме, возможность онлайн отслеживания переводов, специальная линия поддержки для получателей SWIFT-переводов.

По данным банка, обычно деньги поступают на счета в течение 24 часов, а 40% платежей засчитываются получателю за 5 минут.