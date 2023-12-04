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4 декабря 2023, 11:44 Читати українською

Клиенты Приватбанка смогут получать SWIFT-переводы в чешских кронах без дополнительной комиссии

Клиенты Приватбанка смогут получать SWIFT-переводы в чешских кронах без дополнительной комиссии через Citibank EUROPE PLC. Об этом сообщил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Клиенты Приватбанка смогут получать SWIFT-переводы в чешских кронах без дополнительной комиссии через Citibank EUROPE PLC.
Фото:news.zerkalo.io

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Что это дает клиентам

Новый корреспондентский счет позволяет клиентам отправлять в Приватбанк SWIFT-переводов физических лиц в чешских кронах без дополнительной комиссии.

Сформировать реквизиты можно через Приват24 (меню «Сервисы — Переводы — SWIFT — Реквизиты»). Зачисление валютных переводов на гривневые счета производится без комиссии.

Главные преимущества получения SWIFT-переводов через Приватбанк — отсутствие ограничений по сумме, возможность онлайн отслеживания переводов, специальная линия поддержки для получателей SWIFT-переводов.

По данным банка, обычно деньги поступают на счета в течение 24 часов, а 40% платежей засчитываются получателю за 5 минут.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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matroskin
matroskin
4 декабря 2023, 15:33
#
Гра слів
«Зарахування валютних переказів на гривневі рахунки здійснюється без комісії.«
Ну й що що «без комісії» поставлять курс конвертації який перекриє 5 комісій.
Можна й $ пустить «без комісії» Приват його конвертує по 36,4 при ринковому 37,3, зате «без комісій» :)
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