Курс валют на 4 декабря: Доллар в банках подешевел на 25 копеек

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 1 копейку в покупке, а в продаже потерял 4 копейки. Курс евро снизился на 2 копейки в покупке и на 11 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,40 грн. Евро покупают за 40,00 грн., а продают за 40,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,36−37,44, евро — 40,56−40,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,46−36,48 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,58−39,59 грн/евро.

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