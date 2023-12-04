В ноябре автопарк пополнили около 5,4 тыс. новых авто. Что выбирали украинцы

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Топ-10 авто ноября

Самой популярной маркой на рынке новых авто в ноябре оставалась Toyota — за месяц было зарегистрировано 854 новых авто этой японской марки. По отношению к октябрю текущего года, продажи новых «Тойот» уменьшились на 8%, но выросли на 22% по сравнению с ноябрем 2022 года.

Второй по популярности была марка Skoda, регистрация автомобилей которой выросла на 8% по сравнению с октябрем текущего года и на 90% по сравнению с ноябрем 2022 года — до 517 штук.

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Третий результат продемонстрировала марка Volkswagen, продажи которой по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 17%, однако выросли в 3,7 раза по сравнению с ноябрем прошлого года — до 476 штук.

В ТОП-10 месяца также попали: Renault — 383 единицы; Nissan — 309 ед; BMW — 253 ед.; Mercedes-Benz — 222 ед; Mazda — 189 ед.; Suzuki — 180 ед.; Citroen — 178 ед.

Титул бестселлера луны получил кроссовер Renault Duster. В ноябре свои первые номерные знаки получили 355 автомобилей этой модели.