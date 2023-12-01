Доходы крупнейших производителей нефти и газа в рф упали на 41%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 декабря 2023, 9:02 Читати українською

Доходы крупнейших производителей нефти и газа в рф упали на 41%

Доходы крупнейших российских производителей нефти и природного газа упали на 41% за первые 9 месяцев года. По данным Reuters, об этом сообщил центробанк в своем обзоре финансовой стабильности, поскольку объемы экспорта и цены снизились, передает enkorr.

Доходы крупнейших российских производителей нефти и природного газа упали на 41% за первые 9 месяцев года.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» вInstagram : главные новости об инвестициях и финансах

В банке заявили, что цена на флагманскую российскую нефть марки Urals упала за тот же период в среднем на 26%, а экспорт через сеть нефтепроводной монополии «Транснефть» упал на 8% по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года.

Российская экономика столкнулась с серьезными препятствиями из-за западных санкций в результате развязанной россии полномасштабной войны в Украине, но справилась с давлением лучше, чем Москва или Запад изначально ожидали. Министерство финансов России теперь ожидает, что дефицит бюджета в этом году составит около 1% валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с 2% раньше.

В прошлом году США, другие страны Большой семерки (G7) и Австралия установили ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Российским производителям нефти пришлось перенаправить свои поставки с обычных рынков Европы в Китай с Индией, что привело к проблемам с расчетами.

Источники сообщили Reuters, что торговля с Индией, ныне крупнейшим покупателем морской нефти в россии, почти развалилась в июле, поскольку Индия хотела платить в рупиях, а российский центральный банк сказал экспортерам, что не будет принимать валюту.

В качестве временного решения грузы оплачивались в комбинации китайских юаней, гонконгских долларов и дирхамов ОАЭ, сообщили источники.

Игорь Сечин, глава российского энергетического гиганта «Роснефть», раскритиковал центральный банк за то, что он назвал неспособностью создать механизм трансграничных платежей.

В обзоре за 30 ноября банк заявил, что доля китайских юаней в платежах за весь российский экспорт выросла до 35% в сентябре с 13% в январе, тогда как доля рубля осталась «значительной» на уровне 39% в сентябре.

Банк отметил, что изменения в пунктах назначения, торговых потоках и системах расчетов привели к тому, что получение платежей за сырую нефть и нефтепродукты занимает больше времени.

В нем сказано, что на внутреннем валютном рынке в августе наблюдался всплеск валютной ликвидности, поскольку курс рубля упал до 100 за доллар, но в целом рынок был малоактивным в третьем квартале, а ликвидность упала.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами