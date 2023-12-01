Доходы крупнейших российских производителей нефти и природного газа упали на 41% за первые 9 месяцев года. По данным Reuters, об этом сообщил центробанк в своем обзоре финансовой стабильности, поскольку объемы экспорта и цены снизились, передает enkorr.

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В банке заявили, что цена на флагманскую российскую нефть марки Urals упала за тот же период в среднем на 26%, а экспорт через сеть нефтепроводной монополии «Транснефть» упал на 8% по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года.

Российская экономика столкнулась с серьезными препятствиями из-за западных санкций в результате развязанной россии полномасштабной войны в Украине, но справилась с давлением лучше, чем Москва или Запад изначально ожидали. Министерство финансов России теперь ожидает, что дефицит бюджета в этом году составит около 1% валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с 2% раньше.

В прошлом году США, другие страны Большой семерки (G7) и Австралия установили ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Российским производителям нефти пришлось перенаправить свои поставки с обычных рынков Европы в Китай с Индией, что привело к проблемам с расчетами.

Источники сообщили Reuters, что торговля с Индией, ныне крупнейшим покупателем морской нефти в россии, почти развалилась в июле, поскольку Индия хотела платить в рупиях, а российский центральный банк сказал экспортерам, что не будет принимать валюту.

В качестве временного решения грузы оплачивались в комбинации китайских юаней, гонконгских долларов и дирхамов ОАЭ, сообщили источники.

Игорь Сечин, глава российского энергетического гиганта «Роснефть», раскритиковал центральный банк за то, что он назвал неспособностью создать механизм трансграничных платежей.

В обзоре за 30 ноября банк заявил, что доля китайских юаней в платежах за весь российский экспорт выросла до 35% в сентябре с 13% в январе, тогда как доля рубля осталась «значительной» на уровне 39% в сентябре.

Банк отметил, что изменения в пунктах назначения, торговых потоках и системах расчетов привели к тому, что получение платежей за сырую нефть и нефтепродукты занимает больше времени.

В нем сказано, что на внутреннем валютном рынке в августе наблюдался всплеск валютной ликвидности, поскольку курс рубля упал до 100 за доллар, но в целом рынок был малоактивным в третьем квартале, а ликвидность упала.