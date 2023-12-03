С момента запуска на портале Пенсионного фонда сервиса добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 12,1 млн грн добровольных взносов. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Украинцы уплатили более 12 миллионов добровольных взносов на пенсионное страхование
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По состоянию на 27 ноября 2023 в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования осуществлено 6 020 добровольных платежей на общую сумму 12,1 млн грн.
Подавляющее большинство добровольных взносов, а именно 85%, было сделано для приобретения собственного страхового стажа.
Еще 15% плательщиков передали средства в пользу других лиц.
Напомним
«Минфин» писал, что в Пенсионном фонде рассказали, когда нужно обращаться за назначением пенсии после 60 лет.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7
Так я и написал — «в среднем» . То есть кто-то 50 тысяч внес , кто-то ничего вообще. А в среднем -40 копеек на человека
То есть это только технические платежи, чтобы занести денег перед выходом на пенсию, чтобы повлиять на пенсионные выплаты.
Никто другой ПФУ не верит и денег не даст.