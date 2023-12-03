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3 декабря 2023, 14:08 Читати українською

Украинцы уплатили более 12 миллионов добровольных взносов на пенсионное страхование

С момента запуска на портале Пенсионного фонда сервиса добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 12,1 млн грн добровольных взносов. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

С момента запуска на портале Пенсионного фонда сервиса добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 12,1 млн грн добровольных взносов.
Фото: НБУ

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По состоянию на 27 ноября 2023 в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования осуществлено 6 020 добровольных платежей на общую сумму 12,1 млн грн.

Подавляющее большинство добровольных взносов, а именно 85%, было сделано для приобретения собственного страхового стажа.

Еще 15% плательщиков передали средства в пользу других лиц.

Напомним

«Минфин» писал, что в Пенсионном фонде рассказали, когда нужно обращаться за назначением пенсии после 60 лет.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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0
Lolik1837
Lolik1837
3 декабря 2023, 14:41
#
12 миллионов гривен добровольных взносов — в среднем по 40 копеек на гражданина Украина.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
3 декабря 2023, 14:52
#
Зачем на всех делить? Вносили не все.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
3 декабря 2023, 15:05
#
«Зачем на всех делить? Вносили не все.»

Так я и написал — «в среднем» . То есть кто-то 50 тысяч внес , кто-то ничего вообще. А в среднем -40 копеек на человека
+
0
tyshenkoV
tyshenkoV
3 декабря 2023, 15:27
#
И что эта цифра нам даёт? Какой вывод? Это мало, много, нормально?
+
+15
gorobezus
gorobezus
3 декабря 2023, 15:36
#
Да ни о чем вообще, там дефицит исчисляемый десятками миллиардов.
+
+15
roman731
roman731
3 декабря 2023, 16:32
#
6 тысяч платежей…

То есть это только технические платежи, чтобы занести денег перед выходом на пенсию, чтобы повлиять на пенсионные выплаты.

Никто другой ПФУ не верит и денег не даст.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
3 декабря 2023, 17:42
#
Мабудь довго жити збираються.
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