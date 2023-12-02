Национальный банк в течение недели, с 27 ноября по 1 декабря, купил на межбанковском валютном рынке $1,60 млн и продал $739,50 млн. Чистая продажа валюты составила $737,90 млн против $521,42 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ за неделю продал на межбанке более $730 миллионов
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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $216,48 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $214,66 млн;
- продал $25 548,95 млн.
Чистая продажа валюты составила $25 334,29 млн.
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Напомним
«Минфин» писал, что Нацбанк снизил продажу валюты в ноябре до $2,457 млрд после рекорда в октябре ($3,351 млрд).
Источник: Минфин
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