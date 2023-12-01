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1 декабря 2023, 19:05 Читати українською

Альтман вернулся на свою должность в OpenAI

Сэм Альтман вернулся на пост CEO в OpenAI, разработавший революционный ChatGPT. Кроме этого, в компании сменили совет директоров, который и уволил его. Об этом пишут в соцсети Х на странице лаборатории.

Сэм Альтман вернулся на пост CEO в OpenAI, разработавший революционный ChatGPT.

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Альтман рассказал о планах компании. В частности, OpenAI продолжит исследование искусственного интеллекта и будет совершенствовать собственные продукты.

Предыстория

  • 17 ноября Совет директоров OpenAI объявил, что уволил Альтмана, заявив, что он «не был последовательно откровенен в своих контактах с правлением». С Альтманом из компании ушли президент OpenAI Грег Брокман и несколько ведущих разработчиков.
  • Это решение осудили инвесторы и сотрудники, после чего совет директоров начал переговоры с Альтманом о его возвращении. Однако после увольнения из OpenAI Сэм Альтман устроился на работу в Microsoft, где возглавил «передовую исследовательскую группу» в области искусственного интеллекта. Вместе с Альтманом в компанию перешли Грег Брокман и другие бывшие работники OpenAI.
  • 90% сотрудников OpenAI решили поддержать уволенного советом директоров основателя и CEO компании Сэма Альтмана. Сотрудники требуют сменить совет директоров, в противном случае они готовы перейти работать в Microsoft.

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Источник: Минфин
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