Скандал в OpenAI: 90% работников пригрозили перейти в Microsoft

Большинство работников OpenAI подписали письмо с требованием распустить совет директоров компании и пригрозили перейти в Microsoft в случае невыполнения их требований. Об этом сообщает Bloomberg.

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700 из 770 сотрудников OpenAI решили поддержать уволенного советом директоров основателя и СEO компании Сэма Альтмана. Сотрудники требуют сменить совет директоров, в противном случае они готовы перейти работать в Microsoft, куда после увольнения пригласили Альтмана.

В письме говорится, что они «не могут работать на людей, которые не обладают достаточной компетентностью, здравомыслием и заботой». В то же время, Microsoft заверил, что для всех сотрудников OpenAI найдутся вакансии, говорится в письме.

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Сам Альтман не оставляет надежду вернуться на свою должность в OpenAI. К своим предыдущим обязанностям готов вернуться и соучредитель компании Грег Брокман, пишет The Verge. Условием для возвращения Альтмана и Брокмана является изменение совета правления.

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