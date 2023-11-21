Большинство работников OpenAI подписали письмо с требованием распустить совет директоров компании и пригрозили перейти в Microsoft в случае невыполнения их требований. Об этом сообщает Bloomberg.
Скандал в OpenAI: 90% работников пригрозили перейти в Microsoft
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700 из 770 сотрудников OpenAI решили поддержать уволенного советом директоров основателя и СEO компании Сэма Альтмана. Сотрудники требуют сменить совет директоров, в противном случае они готовы перейти работать в Microsoft, куда после увольнения пригласили Альтмана.
В письме говорится, что они «не могут работать на людей, которые не обладают достаточной компетентностью, здравомыслием и заботой». В то же время, Microsoft заверил, что для всех сотрудников OpenAI найдутся вакансии, говорится в письме.
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Сам Альтман не оставляет надежду вернуться на свою должность в OpenAI. К своим предыдущим обязанностям готов вернуться и соучредитель компании Грег Брокман, пишет The Verge. Условием для возвращения Альтмана и Брокмана является изменение совета правления.
Предыстория
- 17 ноября Совет директоров OpenAI объявил, что уволил Альтмана, заявив, что он «не был последовательно откровенен в своих контактах с правлением». С Альтманом из компании ушли президент OpenAI Грег Брокман и несколько ведущих разработчиков.
- Это решение осудили инвесторы и сотрудники, после чего совет директоров начал переговоры с Альтманом о его возвращении. Однако после увольнения из OpenAI Сэм Альтман устроился на работу в Microsoft, где возглавил «передовую исследовательскую группу» в области искусственного интеллекта. Вместе с Альтманом в компанию перешли Грег Брокман и другие бывшие работники OpenAI.
- OpenAI была основана в 2015 году. В 2019 году Microsoft инвестировала в компанию OpenAI $1 млрд. В 2021 году корпорация также оказывала финансовую поддержку проекту. Чат-бот ChatGPT компания OpenAI представила в ноябре 2022 года. В январе 2023 г OpenAI и Microsoft заключили долгосрочное соглашение общей стоимостью около $10 млрд.
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