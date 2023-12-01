В ЕС решат как распределить доходы от санкционных российских активов 12 декабря — Bloomberg

В ЕС 12 декабря представят план распределения доходов от замороженных российских активов. Речь идет о €200 млрд центробанка России. Деньги должны отдать Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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В то же время, собеседники издания отмечают, что есть ряд вопросов, требующих решения, но предложения ЕС не повлияют на национальное налоговое законодательство стран-членов блока.

Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург выражали осторожность по поводу ускорения процесса и призывали к более постепенному подходу, отмечает Bloomberg.

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На прошлой неделе эти страны согласились, что Еврокомиссия должна начать с более неформального документа, чтобы оставить возможность сузить разногласия использования прибыли.

Встреча между представителями стран-членов и Еврокомиссией 6 декабря станет ключевым моментом для определения того, достаточно ли были сужены разногласия, отметили источники.

Напомним, что в Европейском центробанке считают, что передача замороженных российских активов Украине может оказать негативное влияние на евро.