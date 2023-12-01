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1 декабря 2023, 12:31 Читати українською

В ЕС решат как распределить доходы от санкционных российских активов 12 декабря — Bloomberg

В ЕС 12 декабря представят план распределения доходов от замороженных российских активов. Речь идет о €200 млрд центробанка России. Деньги должны отдать Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В ЕС 12 декабря представят план распределения доходов от замороженных российских активов.

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В то же время, собеседники издания отмечают, что есть ряд вопросов, требующих решения, но предложения ЕС не повлияют на национальное налоговое законодательство стран-членов блока.

Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург выражали осторожность по поводу ускорения процесса и призывали к более постепенному подходу, отмечает Bloomberg.

Читайте также: Еврокомиссия одобрила запрет на российские алмазы — AFP

На прошлой неделе эти страны согласились, что Еврокомиссия должна начать с более неформального документа, чтобы оставить возможность сузить разногласия использования прибыли.

Встреча между представителями стран-членов и Еврокомиссией 6 декабря станет ключевым моментом для определения того, достаточно ли были сужены разногласия, отметили источники.

Напомним, что в Европейском центробанке считают, что передача замороженных российских активов Украине может оказать негативное влияние на евро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 декабря 2023, 14:51
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Як, як, як «алекс 006» казав! Все віддадуть Україні,а борги спишуть. От і все.
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