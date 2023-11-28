Еврокомиссия одобрила запрет на российские алмазы — AFP

Еврокомиссия одобрила предложение о запрете на продажу российских алмазов. В ближайшее время документ может быть направлен странам-членам ЕС. Об этом сообщает AFP.

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В проекте документа, с копией которого ознакомилось AFP, предусмотрен запрет на торговлю алмазами, происходящими из рф, перевозимыми транзитом или экспортируемыми из россии, а также алмазами, ограненными в третьих странах, и ювелирными изделиями с бриллиантами.

Внедрение запрета

Запрет на алмазы из россии планируют ввести с 1 января 2024 года, на ограненные в третьих странах — поэтапно внедрять в действие с марта по сентябрь.

Согласно проекту, это позволит «внести механизм отслеживания алмазов, чтобы эффективно реагировать на нарушения и минимизировать работу участников рынка».

Используя считыватель кодов, работники алмазной отрасли могут получать доступ к файлам, прикрепленным к уникальным кодам, и добавлять новые, например квитанции о покупке, экспортных лицензиях и сертификатах подлинности.

В случае проблем экспортеры могут использовать систему iTraceiT для предоставления дополнительных доказательств, подтверждающих, что их алмазы не получены из россии.

Как отмечается, страны ЕС разрабатывают запрет на российские алмазы в пределах 12-го пакета санкций, направленных на усиление давления на экономику рф.

Однако драгоценные алмазы, небольшие и очень ценные, легко провозить контрабандой, ведь их можно смешивать с другими драгоценными камнями, отмечает издание.

Европа, в частности Бельгия, имеет еще одну обеспокоенность: даже после введения санкций ЕС российские драгоценные камни могут найти себе путь к конкурентам в таких местах, как Дубай и Индия.

Напомним

«Минфин» писал, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией представили государствам-членам предложение о 12 пакетах санкций против рф.

Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и IT-секторов рф, а также «других важных экономических операторах».