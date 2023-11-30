В Болгарии фермеры требуют компенсаций, связанных с войной в Украине

В центре болгарской столицы Софии протестуют фермеры, требуя субсидий от правительства из-за ущерба, связанного с войной в Украине. Об этом пишет «Европейская правда».

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Протесты фермеров

Протест является вторым подряд после того, как на прошлой неделе фермеры выходили с теми же требованиями, которые, очевидно, не были удовлетворены.

На этом недельном протесте молочники и садоводы требуют компенсаций, связанных с войной в Украине.

«На этот раз мы сами, но в следующий раз — мы будем со стадами и палками», — говорится на одном из плакатов, установленных недовольными.

Среди их лозунгов такие: «Я хочу быть фермером в Болгарии», «Не уничтожайте фруктовое производство в Болгарии», «Нет попыткам разделить фермеров!», «Сохраним болгарское фруктовое производство!», «Нет убийству болгарского фермера» и другие.

Протестующие также разлили молоко в знак протеста.

«Существует много спекуляций о помощи Украине. Речь идет не о том, чтобы стать богаче. Это помощь с точки зрения того, что мы потеряли преимущества по сравнению с украинским импортом», — сказал один из участников акции Петарь Ставракиев.

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Напомним

Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния призвали Европейскую комиссию продолжить финансовую поддержку пострадавших от импорта украинского зерна фермеров в течение всего 2024 года.

Как известно, в сентябре 2023 года Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинской сельхозпродукции в пять восточных стран ЕС, которую ввели из-за жалоб местных фермеров. Но три государства — Польша, Словакия и Венгрия — ответили на односторонние ограничения на украинский импорт.

В среду правительство Словакии поддержало продление запрета на импорт агропродукции из Украины на неопределенный срок и расширило перечень товаров, на которые она распространяется.