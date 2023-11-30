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30 ноября 2023, 12:35 Читати українською

Каждый пятый предприниматель получает доход от продаж в безналичной форме — исследование Mastercard

Почти половина (46%) предпринимателей, вынужденно останавливавших работу после начала полномасштабной войны, смогли возобновить свою деятельность в полном объеме. Еще 38% прогнозируют, что смогут вернуться к довоенным показателям в течение одного-двух лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования Mastercard SME Index 2023 года.

Почти половина (46%) предпринимателей, вынужденно останавливавших работу после начала полномасштабной войны, смогли возобновить свою деятельность в полном объеме.
Фото: Mastercard

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Актуальные потребности

Сегодня среди основных потребностей малых предприятий — деньги на развитие (45%) и новые заказы и рынки сбыта (43%). При этом для среднего бизнеса наибольшим вызовом для развития является нехватка персонала (35%).

Для поддержки деятельности собственного бизнеса каждый пятый опрошенный предприниматель принимал участие в грантовых программах от государства или других организаций, причем 83% из них получали финансовую
помощь безналично.

Читайте также: Предприниматели смогут получить до 30 000 евро: Германия выделила гранты украинскому малому и среднему бизнесу

Тренд на безналичные расчеты

Пятая часть украинских бизнесов (19%) получают доход от продаж исключительно в безналичной форме благодаря оплатам за товары и услуги через POS-терминал, на банковский счет или посредством цифровых сервисов.

Еще для 53% опрошенных предпринимателей безнал приносит более половины дохода. В целом сегодня безналичные оплаты за товары и услуги принимают 9 из 10 предприятий.

Планы на будущее

Предприниматели все активнее строят планы на будущее. Так, 73% опрошенных планируют масштабировать свое дело, из них 19% уже приступили к реализации такой стратегии.

В частности, предприниматели планируют расширять линейку товаров и сервисов (32%), открывать новые точки продаж и увеличивать объемы производства (31%), развивать цифровые каналы (31%), а также расширять продажи за границу (16%).

Страной-лидером для экспорта продукции стала Германия — 29% украинских предпринимателей говорят, что за последний год среди иностранных стран больше всего продавали свои товары и услуги именно на этом рынке.

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Также в списке наиболее популярных стран для экспорта остаются Польша (27%), США (21%), Великобритания (17%) и Канада (13%). По мнению респондентов, стоимость, качество и оригинальность — ключевые преимущества украинских продуктов и сервисов за рубежом.

7 из 10 представителей украинского бизнес-сообщества, кроме непосредственного направления своей деятельности, планируют участвовать в восстановлении Украины и ее экономике. Среди них 47% готовы присоединяться к государственным программам восстановления, а 42% хотят создавать собственные проекты и инициативы, которые будут способствовать послевоенному восстановлению страны.

Исследование

Mastercard SME Index — исследование состояния украинского микро-, малого и среднего бизнеса, проведенное компанией Gradus по заказу Mastercard в июне — июле 2023 года.

В онлайн-опросе приняли участие 404 респондента — мужчины и женщины, являющиеся владельцами или руководителями микро-, малого и среднего бизнеса — в 20 областях Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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