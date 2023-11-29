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29 ноября 2023, 19:29 Читати українською

Совладелец Альфа-групп Хан проиграл суд о снятии санкций ЕС

Российский олигарх, являющийся в частности совладельцем Альфа-банка, Герман Хан проиграл суд за снятие санкций ЕС. Об этом пишет Bloomberg.

Российский олигарх, являющийся в частности совладельцем Альфа-банка, Герман Хан проиграл суд за снятие санкций ЕС.

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В среду, 29 ноября, в Люксембурге Генеральный суд ЕС отклонил его апелляцию, приняв соответствующее решение.

Хан был внесен в санкционный список ЕС за свою роль в Альфа-группе, которая вместе с партнерами контролирует крупнейший российский ритейлер и частный банк. В ЕС заявили о том, что Хан «поддерживает тесные отношения» с Путиным и «продолжает торговать с ним значительными услугами», добавив, что владельцы группы также получают «деловые и юридические выгоды от этих отношений».

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Хан — это бизнес-партнер Михаила Фридмана, а также других лиц, которые до 2022 года были совладельцами компании LetterOne — все они вышли из состава совета директоров после попадания под санкции.

Источник: Минфин
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