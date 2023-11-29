Агрохолдинг Авангард Бахматюка выводит активы с лондонской биржи

Пострадавший от российской агрессии агрохолдинг Авангард Олега Бахматюка объявил о делистинге с Лондонской фондовой биржи. Об этом сообщается на сайте биржи, пишет Forbes.

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Компания решила вывести с биржи глобальные депозитарные расписки (GDR) холдинговой компании Avangardco Investments Public Limited из LSE, где они торгуются с тикером AVGR. Делистинг состоится с 28 декабря.

Авангард вышел на Лондонскую фондовую биржу в 2010 году, разместив 22,5% акций на около $208 млн.

Об агрохолдинге

Авангард представляет себя крупнейшим производителем яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе. Впрочем, из-за полномасштабной войны в Украине компания потеряла птицефабрику «Чернобаевская» в Херсонской области, она полностью уничтожена. Холдинг подсчитал ущерб нанесенный россией, он составляет 12 млрд грн ($330 млн). Компания готовит иск к россии более чем на $1 млрд.

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Бахматюк заявил, что «Авангард» упал на 60% от довоенного объема производства яиц. Сам владелец холдинга с 2010 года живет в Австрии, а в Украине против Бахматюка возбуждено несколько уголовных дел. Он подозреваемый НАБУ и САП в хищении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком VAB банку.