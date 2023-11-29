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29 ноября 2023, 15:43 Читати українською

В энергосистеме Украины дефицит, ситуация сложная — Укрэнерго

В энергосистеме Украины возник дефицит электроэнергии из-за стремительного роста потребления и ограниченных возможностей генерации. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В энергосистеме Украины возник дефицит электроэнергии из-за стремительного роста потребления и ограниченных возможностей генерации.
Фото: pixabay.com

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«С 13:00 в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Причина дефицита — стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов», — говорится в сообщении.

В то же время, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности потребителей: солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте.

Сложная ситуация

«В энергосистеме сейчас сложилась тяжелая ситуация… Потребителям сегодня утром и в течение дня нужно больше электроэнергии, чем могут произвести все украинские электростанции. Экономно потребляйте электроэнергию в течение всего дня и до 18:00», — призывают в Укрэнерго.

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В компании объяснили, что экономное потребление не означает, что нужно выключить все в доме и сидеть в темноте.

Достаточно выключить свет там, где оно в этот момент не нужно и внимательно отнестись к тому, как вы пользуетесь мощными электроприборами: оставить работать только самое необходимое, а все несрочные дела перенести на вечер и ночь после 18:00.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+36
milon
milon
29 ноября 2023, 16:04
#
Вроде подготовились к зиме читал
+
+15
nikitat
nikitat
29 ноября 2023, 18:19
#
Чому дефіцит якщо обстрілів ще не було і мінус не сильний? Чому було за рік не побудувати енергоакумулятори кінетичні якщо проблема в навантаженні в час пік ?
+
0
milon
milon
29 ноября 2023, 18:58
#
Опасно высказываешься. Сейчас обзовут порохоботом, потому что в стране все идеально,а ты недоволен
+
+15
TAN72
TAN72
29 ноября 2023, 20:52
#
И не слова об атомной енергетике 🤔
+
+15
ukas
ukas
29 ноября 2023, 20:59
#
Они уже 5 месяцев убивают одну из частей энергосистемы — Солнечные электростанции, не платя не копейки. Общий долг уже 6 млрд. грн. за переданную в сеть электроэнергию. Считаю больших врагов национальной безопасности чем руководство Укрэнерго, надо поискать.
+
+30
youknow
youknow
29 ноября 2023, 22:12
#
«Причина дефіциту — …одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів«☺☺☺
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