В энергосистеме Украины дефицит, ситуация сложная — Укрэнерго

В энергосистеме Украины возник дефицит электроэнергии из-за стремительного роста потребления и ограниченных возможностей генерации. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

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«С 13:00 в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Причина дефицита — стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов», — говорится в сообщении.

В то же время, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности потребителей: солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте.

Сложная ситуация

«В энергосистеме сейчас сложилась тяжелая ситуация… Потребителям сегодня утром и в течение дня нужно больше электроэнергии, чем могут произвести все украинские электростанции. Экономно потребляйте электроэнергию в течение всего дня и до 18:00», — призывают в Укрэнерго.

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В компании объяснили, что экономное потребление не означает, что нужно выключить все в доме и сидеть в темноте.

Достаточно выключить свет там, где оно в этот момент не нужно и внимательно отнестись к тому, как вы пользуетесь мощными электроприборами: оставить работать только самое необходимое, а все несрочные дела перенести на вечер и ночь после 18:00.