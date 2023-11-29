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29 ноября 2023, 13:17 Читати українською

Крупнейший суверенный фонд в мире планирует добавить в свой портфель внебиржевые акции

Норвежский фонд благосостояния, который оценивается в $1,5 триллиона, хочет добавить в свой портфель акции компаний, не торгующихся на биржах. В фонде считают, что это решение могло бы со временем принести большую прибыль. Доля таких активов должна составить 3−5%. Об этом пишет Bloomberg.

Норвежский фонд благосостояния, который оценивается в $1,5 триллиона, хочет добавить в свой портфель акции компаний, не торгующихся на биржах.

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В фонде хотят вкладывать в частные активы

Фонд благосостояния, которому принадлежит около 1,5% котируемых по всему миру акций, неоднократно обращался в Министерство финансов Норвегии (в последний раз в 2018 году) с просьбой разрешить добавлять акции компаний, не котирующихся на бирже, в его имеющийся портфель. Но власти страны отказали в допуске фонда на мировой рынок прямых инвестиций, ссылаясь на беспокойство по поводу их прозрачности и расходов на управление.

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Впрочем, в фонде уверены, что Минфин поддержит их. В случае положительного решения фонд постарается нарастить долю внебиржевых паевых активов в своем портфеле до 3−5% (от $40 до $70 млрд при текущей стоимости фонда), что позволит воспользоваться преимуществами размера фонда и способствовать адекватной диверсификации.

В марте правительство Норвегии попросило Центробанк страны изучить разные аспекты некотируемых акций и подготовить обзор, чтобы помочь Минфину в начале следующего года принять окончательное решение.

Что такое суверенный фонд или фонд благосостояния

Это государственный инвестиционный фонд, инвестирующий в реальные и финансовые активы, такие как акции, облигации, недвижимость, драгоценные металлы, или в альтернативные инвестиции, такие как фонды прямых инвестиций или хедж-фонды.

Источник: Минфин
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