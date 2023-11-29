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29 ноября 2023, 11:01 Читати українською

Цены на жилье в США растут, Reddit изучает возможность проведения IPO: что нужно знать утром

Новости международных рынков.

Новости международных рынков.
Фото: pixabay.com

В Citi считают, что резкое ноябрьское ралли акций США исчерпало себя

Аналитики отмечают, что позиционирование по фьючерсам на S&P 500 выглядит «слегка медвежьим». Позиционирование по фьючерсам на Nasdaq 100 нейтральное. Однако вынужденное покрытие коротких позиций все еще может поддержать рост S&P 500 до конца года.

Приток в ETF развивающихся рынков (EM) в этом году превысил $10 млрд

За неделю до 24 ноября чистый приток в ETF EM составил $766 млн, после $1,57 млрд неделей ранее.

Индекс цен на жилье (S&P/CS) в США: 0,7%; предыдущий 0,8%

Цены растут 8-й месяц подряд. Цены поддерживают недостаточный объем запасов. Сильнейший рост был в Детройте, Сан-Диего и Нью-Йорке, а самый слабый — на Западе США. Однако в последнее время наблюдается снижение ипотечной ставки и рост новых объявлений.

Amazon анонсировала новые AI-чип и чатбот Amazon Q

Trainium2 — второе поколение чипа для обучения систем AI, который в 4 раза быстрее предшественника. Компания начнет предлагать Trainium2 в следующем году.

Чатбот Amazon Q будет доступен для разработчиков, использующих облачный сервис компании, в инструментах бизнес-аналитики, ПО для колл-центров и отделов логистики.

Годовая взвешенная инфляция Японии в октябре ускорилась до 2,2% против 2% в сентябре

Это самый быстрый рост с начала статистики в 2001 году. Данные свидетельствуют о том, что рост зарплат устойчив, что позволяет центробанку завершить ультрамягкую монетарную политику.

Текущая политика позволяет охладить экономику и достичь 2%-ной инфляции — ФРС

Член Совета управляющих центробанка США Кристофер Уоллер отметил, что падение цен обнадеживает, но этого недостаточно для уверенности, что так будет дальше.

По его словам, в четвертом квартале ожидается дальнейшее понижение темпов роста инфляции. Финансовые условия все еще остаются более жесткими.

Reddit изучает возможность проведения IPO уже в первом квартале 2024 года

В рамках подготовки компания сотрудничает с Morgan Stanley и Goldman Sachs. Предполагаемая оценка Reddit может составить до $15 млрд.

Источник: Минфин
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