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29 ноября 2023, 12:47 Читати українською

НБУ ввел в обращение памятную монету «Украинский язык» из нейзильбера (фото)

В среду, 29 ноября, Национальный банк ввел в обращение памятную монету «Украинский язык» из нейзильбера. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В среду, 29 ноября, Национальный банк ввел в обращение памятную монету «Украинский язык» из нейзильбера.
Фото: скриншот с видео

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Памятная монета «Украинский язык» изготовлена из нейзильбера, имеет номинал 5 гривен.

Аверс

На аверсе размещена стилизованная буква «Ї» с соловьем, символизирующая мелодичность украинского языка, а также текстуру из контуров букв украинского алфавита, ассоциативно напоминающего гнездо, которое является символом дома и оберегом семьи.

Реверс

На реверсе — стилизованная композиция из букв украинского алфавита, в которой выделены буквы Ґ, Ї, Є, І, которые выделяют украинский язык фонетически и графически среди культур, которые пользуются кириллицей.

Из фактурных букв состоит изречение «Наш язык Украины». Элементы композиции подчеркивают интеграцию языка в современные гаджеты, цифровые устройства, информационные сети.

Тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Где купить

Купить памятную монету «Украинский язык» можно уже с 29 ноября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

Кроме того, монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что 27 октября, в День украинской письменности и языка Нацбанк ввел в обращение памятную монету «Украинский язык» из серебра.

Источник: Минфин
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