Слияние двух компаний в области креативной индустрии Adobe и Figma нанесет ущерб конкуренции на рынке. К такому выводу пришел британский регулятор. Об этом пишет Forbes.
Регулятор Британии считает, что слияние Adobe и Figma нанесет ущерб рынку
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Предложенное разработчиком Photoshop и доминирующим игроком рынка ПО для креативной индустрии Adobe слияние с конкурентом Figma за $20 млрд нанесет ущерб конкуренции в области программного обеспечения для дизайна продуктов, поскольку объединит две основные компании в этом секторе, сообщил антимонопольный регулятор Великобритании (СМА).
Регулятор считает, что соглашение Adobe по покупке Figma, скорее всего, нанесет ущерб инновациям в программном обеспечении, используемом подавляющим большинством цифровых дизайнеров Великобритании.
Читайте также: Акции аэропорта Хитроу на $3 миллиарда приобретут арабские и французские инвесторы
CMA установило, что соглашение устранит конкуренцию между двумя ключевыми конкурентами на следующих трех рынках программного обеспечения: дизайн продукта, редактирование изображений и иллюстрации.
В регуляторе отметили, что Adobe и Figma — два ведущих мировых поставщика программного обеспечения для веб-дизайнеров, и расследование показало, что они являются близкими конкурентами.
Комментарии - 1