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29 ноября 2023, 12:24 Читати українською

Регулятор Британии считает, что слияние Adobe и Figma нанесет ущерб рынку

Слияние двух компаний в области креативной индустрии Adobe и Figma нанесет ущерб конкуренции на рынке. К такому выводу пришел британский регулятор. Об этом пишет Forbes.

Слияние двух компаний в области креативной индустрии Adobe и Figma нанесет ущерб конкуренции на рынке.

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Предложенное разработчиком Photoshop и доминирующим игроком рынка ПО для креативной индустрии Adobe слияние с конкурентом Figma за $20 млрд нанесет ущерб конкуренции в области программного обеспечения для дизайна продуктов, поскольку объединит две основные компании в этом секторе, сообщил антимонопольный регулятор Великобритании (СМА).

Регулятор считает, что соглашение Adobe по покупке Figma, скорее всего, нанесет ущерб инновациям в программном обеспечении, используемом подавляющим большинством цифровых дизайнеров Великобритании.

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CMA установило, что соглашение устранит конкуренцию между двумя ключевыми конкурентами на следующих трех рынках программного обеспечения: дизайн продукта, редактирование изображений и иллюстрации.

В регуляторе отметили, что Adobe и Figma — два ведущих мировых поставщика программного обеспечения для веб-дизайнеров, и расследование показало, что они являются близкими конкурентами.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zzzachary
zzzachary
29 ноября 2023, 13:23
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Згоден, adobe і так користуєтся монопольним становищем і лупить ціни. Треба заборонити купувати компаніям бізнеси котри суміжні з бізнесом котрим компанія вже займаєтся.
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