Регулятор Британии считает, что слияние Adobe и Figma нанесет ущерб рынку

Слияние двух компаний в области креативной индустрии Adobe и Figma нанесет ущерб конкуренции на рынке. К такому выводу пришел британский регулятор. Об этом пишет Forbes.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Предложенное разработчиком Photoshop и доминирующим игроком рынка ПО для креативной индустрии Adobe слияние с конкурентом Figma за $20 млрд нанесет ущерб конкуренции в области программного обеспечения для дизайна продуктов, поскольку объединит две основные компании в этом секторе, сообщил антимонопольный регулятор Великобритании (СМА).

Регулятор считает, что соглашение Adobe по покупке Figma, скорее всего, нанесет ущерб инновациям в программном обеспечении, используемом подавляющим большинством цифровых дизайнеров Великобритании.

Читайте также: Акции аэропорта Хитроу на $3 миллиарда приобретут арабские и французские инвесторы

CMA установило, что соглашение устранит конкуренцию между двумя ключевыми конкурентами на следующих трех рынках программного обеспечения: дизайн продукта, редактирование изображений и иллюстрации.

В регуляторе отметили, что Adobe и Figma — два ведущих мировых поставщика программного обеспечения для веб-дизайнеров, и расследование показало, что они являются близкими конкурентами.