Акции аэропорта Хитроу на $3 миллиарда приобретут арабские и французские инвесторы

Компания Ferrovial, владеющая 25% акциями лондонского аэропорта Хитроу, продаст их компаниям PIF из Саудовской Аравии и Ardian из Франции. Об этом сообщает Financial Times, пишет Экономическая правда.

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Стоимость пакета акций составляет 2,4 млрд. фунтов ($3 млрд.). Так, суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) купит 10% акций компании за 1 млрд фунтов (около 1,3 млрд долл.), а Ardian, одна из крупнейших в Европе компаний прямых инвестиций, — 15%.

Стартовая доля группы в Хитроу составила 56%, но к 2013 году она снизила ее до 25%.

Исполнительный директор Ferrovial Airports Люк Бугеджа сказал, что компания помогла превратить Хитроу, «контролируя инвестиции в размере £12 млрд» в расширение пропускной способности воздушной гавани благодаря строительству второго терминала и улучшая операционные показатели порта.

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В этом году аэропорт остался убыточным, частично из-за роста стоимости обслуживания значительной долговой нагрузки в результате повышения процентных ставок.