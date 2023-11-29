Во вторник, 28 ноября, в США в возрасте 99 лет скончался Чарли Мангер — инвестор и правая рука Уоррена Баффета в холдинговой компании Berkshire Hathaway. Об этом сообщает Bloomberg.
В возрасте 99 лет умер Чарли Мангер, помогавший Баффету создавать Berkshire Hathaway
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Мангер был заместителем главы совета директоров Berkshire Hathaway в течение 45 лет и одним из крупнейших акционеров. Акции компании оценивались примерно в $2,2 млрд. По данным Forbes, его общий капитал составил около $2,6 млрд.
До своего столетия он не дожил чуть больше месяца — он родился 1 января 1924 года.
К концу 1970-х Баффет и Мангер стали работать вместе с компанией Berkshire Hathaway.
«Berkshire Hathaway не смогла бы достичь своего внешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли», — приводятся слова Баффета в прессрелизе Berkshire Hathaway.
Помимо поста вице-президента правления Berkshire Мангер был адвокатом по сделкам с недвижимостью, председателем и издателем Daily Journal, членом правления Costco, филантропом и архитектором.
Мангер пожертвовал сотни миллионов долларов образовательным учреждениям, включая Мичиганский университет, Стэнфордский университет и Гарвардскую школу права — часто с условием, что учебное заведение примет его проекты зданий, хотя формально он не получил образования архитектора.
В 1962 году Мангер основал юридическую фирму Munger, Tolles & Olson и сосредоточился на управлении инвестициями в хедж-фонде Wheeler, Munger & Co., который он создал в том же году. Мангер закрыл хедж-фонд в 1975 году.
Спустя три года он стал вице-председателем совета директоров Berkshire Hathaway. В 1972 году, прежде чем он начал работать в Berkshire, Мангер убедил Баффета подписать соглашение о покупке конгломератом See's Candies за $25 млн, несмотря на годовой доход кондитерской компании до вычета налогов в размере около $4 млн.
С тех пор продажи See's для Berkshire превысили $2 млрд. Баффет приписывал Мангеру новый подход Berkshire Hathaway к инвестиционным вложениям.
«План, который он дал мне, был прост: забудьте все, что вы знаете о покупке честного бизнеса по отличным ценам. Зато покупайте отличные предприятия по справедливым ценам», — рассказывал Баффет.
Комментарии - 4
значительно продлить жизнь их владельцам.
Ваш пример состоит из одних предположений…
Миллиарды баксов и качественная медицина
добавляют максимум от 5 до 10 лет жизни…
Например, в Украине в 2008 году насчитывалось
102 387 долгожителей в возрасте 90+, а значит они успешно
пережили и голодомор и репресии и вторую мировую войну.
Кстати, может в школе вскользь читали о Лазаре Кагановиче,
который родился в 1893 году в Киевской губернии, а в 1925
уже был избран Генеральным секретарём ЦК КП (б) Украины.
Он тоже пережил и голодомор, к которому сам причастен,
и вторую мировую войну и репрессии и конечно же Сталина.
Скончался Каганович в возрасте 97 лет за несколько месяцев
до распада страны, в руководстве которой находился
с первых дней её существования.
долгожителей в возрасте 100+:
— мужчин 77
— женщин 130
Итого в США 207 долгожителей в возрасте 100+
Если сравнивать с Украиной, то на виртуальные
40млн населения 1078* украинцев, получающих
пенсию из ПФУ, пересекли рубеж 100 лет.
* данные на конец каденции пятого президента
Украины по выплатам пенсий летом 2019 года.