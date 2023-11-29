Курс валют на 29 ноября: Евро в обменниках подорожал на 15 копеек

В среду, 29 ноября, на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Курс евро вырос на 7 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,70 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,60, евро — 40,88−41,05 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,36−36,38 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,92−39,93 грн/евро.

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