Национальный банк Украины установил на 29 ноября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,3644 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 15 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 29 ноября установил официальный курс евро на уровне 39,81.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и продаже. Евро подорожало на 25 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже.

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