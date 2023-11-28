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28 ноября 2023, 18:11 Читати українською

Игра в долгую: владельцы 70% биткоинов не перемещали их в течение года

Доля BTC, приносящих потенциальную прибыль, достигла 83,7% от общего предложения. Такой показатель самый большой за историю. Об этом пишет ForkLog со ссылкой на Bitfinex.

Доля BTC, приносящих потенциальную прибыль, достигла 83,7% от общего предложения.

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Владельцы BTC не спешат продавать монеты

По данным аналитиков, соотношение между краткосрочными и долгосрочными держателями цифрового золота смещается в пользу последних.

Эксперты отмечают, что за год объем «прибыльных» биткоинов, которые холдеры держат на кошельках, достиг максимума, это примерно 16,3 млн монет. 70% BTC не перемещались с аккаунтов. При этом 60% монет остаются без движения уже два года.

Рынок в сильной позиции

По мнению специалистов Bitfinex, эти показатели означают, что рынок находится «в сильной позиции», поскольку держатели монет видят положительную отдачу от своих инвестиций и не спешат ликвидировать активы.

Эксперты также подчеркнули, что биткоин не вышел из текущего ценового диапазона на прошлой неделе, несмотря на негативный новостной фон вокруг Binance.

Напомним, в пятницу, 24 ноября, цена первой криптовалюты обновила годовой максимум и превысила $38 тыс. Аналитики Matrixport считают, что котировки пробьют уровень $40 тис к концу года.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kolya12377
Kolya12377
29 ноября 2023, 10:00
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Нагреют засидевшихся и думающих, что прошли очередные 4 года и снова будет рост во много раз? Или ФРС будет важнее сдержать инфляцию и рост золота и они будут подогревать биток с печатного станка, чтоб он рос и в него шли лишние доллары?
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