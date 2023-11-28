Новый глава Binance пообещал трансформировать криптобиржу, мошенничество в Hounax: что нового на рынке

Cуд США запретил Чанпену Чжао выезд из страны на заседание — Reuters

Судья Ричард Джонс поставил, что бывший генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао должен оставаться в Соединенных Штатах до вынесения приговора 23 февраля 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебный документ.

«Чжао будет обязан оставаться в США до тех пор, пока суд Сиэтла не рассмотрит вопрос о том, следует ли ему остаться до слушаний по вынесению приговора в феврале или же ему разрешат вернуться в ОАЭ», — сообщают журналисты.

Также в сообщении говорится, что Чжао грозит максимальный срок тюремного заключения в 18 месяцев и согласился не обжаловать его.

Ранее правительство США в своем ходатайстве о пересмотре решения судьи о выезде подсудимого из страны заявило, что Чжао должно оставаться на свободе до вынесения приговора, но только в США.

Напомним, регулятор обвинил Binance.US в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложения и продажа ценных бумаг.

14 июня суд обязал SEC и Binance.US найти компромисс для обеспечения защиты клиентских активов с возможностью продолжения работы платформы в обычном режиме.

Криптоплатформу Hounax обвинили в мошенничестве и воровстве $15,4 млн

Полиция Гонконга начала расследование по криптовалютной платформе Hounax. Компания подозревается в мошенничестве и краже 120 млн гонконгских долларов — примерно $15,4 млн. Об этом сообщает South China Morning.

25 ноября 2023 года правоохранительные органы сообщили, что получили заявления от 131 человека о потере денежных средств в результате мошенничества. Пользователи обвинили криптовалютную платформу Hounax в организации преступной схемы для выманивания денежных средств.

Согласно данным полиции, одна из клиенток — 69-летняя пенсионерка — потеряла 12 млн гонконгских долларов (около $1,5 млн). Остальные пострадавшие вложили в платформу от 12 000 до 10 млн гонконгских долларов (от $1500 до $1,3 млн).

Пользователь, потерявший 150 000 гонконгских долларов ($19 000), заявил, что поначалу не знал ничего о платформе. В Facebook он некоторое время общался с мошенниками, которые выдавали себя финансовыми экспертами. В дальнейшем он присоединился к их чату в WhatsApp, где ему давали советы по инвестициям в акции.

Спустя время участники группы заявили, что торговля не дает желаемого результата и стоит вложить средства в Hounax, говорит жертва аферы. Мошенники заверили потенциального клиента в возможности вывода средств и даже продемонстрировали платежки, утверждает потерпевший.

После этого мужчина вложил 20 тысяч гонконгских долларов в платформу. В сентябре 2023 г. он успешно вывел часть средств. По словам жертвы, площадка выглядела легитимной и надежной, поскольку компания была внесена в реестр канадских фирм. К тому же Hounax не числилась в перечне подозрительных платформ на сайте полиции Гонконга, добавил он.

Клиенты обвиняют местные власти в запоздалой публикации предупреждения о возможной афере. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам внесла Hounax в список подозрительных компаний 1 ноября 2023 года. Пользователи уверены, что агентство действовало слишком медленно.

После подачи заявлений в полицию, компания попыталась решить вопрос с помощью частичной выплаты заблокированных средств. Некоторым пользователям выдали активы, но в полиции отметили, что фирма действовала наугад, а суммы не соответствовали реальным задолженностям.

К тому же, многим пользователям отказывали в выплате средств по разным причинам, а в отдельных случаях с них взимали «комиссию» до 80% от суммы заблокированных активов, отметили правоохранители.

Новый глава Binance пообещал трансформировать криптобиржу

Binance внедрит традиционную корпоративную структуру и станет раскрывать информацию. Такими планами в интервью Fortune поделился ее новый глава Ричард Тенг.

21 ноября Тенг, занимавший в то время должность руководителя с региональных рынков Binance, сменил Чанпена Чжао в должности гендиректора.

В тот же день во время соглашения с Минюстом США биржа решила выплатить $4,3 млрд, а Чжао согласился покинуть кресло CEO и на штраф в размере $50 млн.

Издание отметило, что Тенгу предстоит обеспечить конкурентоспособность Binance в условиях давления со стороны американских властей. Последнее подразумевает и мониторинг, который будет включен в ее деятельность в рамках соглашения.

Новый CEO сравнил платформу, которой исполнилось шесть лет, с ребенком, готовящимся пойти в начальную школу. По его словам, Binance предстоит превратиться из «неуправляемого» технологического стартапа в обычную финансовую компанию.

Топменеджер признал, что организация совершила ряд «ошибок» на этапе роста, но подчеркнул, что она извлекла из них уроки. По его словам, утверждения в мировом соглашении не включают обвинений в незаконном присвоении средств клиентов. Тенг указал на многолетний опыт обеспечения безопасности активов пользователей.

Новый глава биржи отметил доверие к нему со стороны Чанпен Чжао, с которым они работают с 2021 года, а также всей команды сотрудников. Обретенные им знания в период работы в регуляторах Абу-Даби и Сингапура помогут управлять компанией в будущем, добавил он.

Тенг ответил утвердительно на вопрос, внедрит ли Binance традиционную корпоративную структуру под его руководством. Топменеджер уточнил, что последнее предполагает наличие совета директоров, штаб-квартиру и финансовую прозрачность.

Хезболла и ХАМАС переходят с биткоина на сеть Tron

Группировки Хезболла и ХАМАС используют сеть Tron для финансирования своей деятельности. Организации все чаще отказываются от биткоина и переходят на этот блокчейн. Об этом сообщает Reuters.

Эксперты проанализировали операции Израиля по блокированию и конфискации цифровых средств, имеющих отношение к группировкам, в период с июля 2021 по октябрь 2023 года.

За это время Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) заблокировало 143 кошелька сети Tron за возможную связь с запрещенными организациями.

Выявленные случаи спонсирования боевиков демонстрируют тенденцию к постепенному отказу от биткойна в пользу упомянутого блокчейна, считают аналитики. Группировка привлекает низкая комиссия, стабильность и скорость транзакций, говорится в отчете.

CEO компании Merkle Science Мриганка Паттнаик также указывает на стремительно растущее количество кошельков группировок в сети Tron. Параллельно с этим NBCTF все реже встречает связанные с организациями адреса, на которых хранится биткойн.

Представитель Tron Хэйвард Вонг в комментарии Reuters заявил, что все технологии «теоретически могут использоваться для сомнительной деятельности». В качестве примера он привел доллары США, применяемые для отмывания денег.