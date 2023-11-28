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28 ноября 2023, 16:52 Читати українською

Ощадбанк планирует получить рекордную прибыль по итогам года

Глава Ощадбанка ожидает рекордной для банка чистой прибыли в этом году — около 6−7 млрд грн. Об этом в интервью Forbes рассказал СЕО банка Сергей Наумов.

Глава Ощадбанка ожидает рекордной для банка чистой прибыли в этом году — около 6−7 млрд грн.

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Прибыли Ощада

По итогам трех кварталов 2023 года Ощадбанк получил 14,2 млрд грн чистой прибыли. Большую его часть — почти 9 млрд грн — банк получил благодаря операционной деятельности, рассказал председатель правления «Ощада».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистый процентный доход увеличился на 33%, до 13,8 млрд грн, чистый не процентный доход — на 10%, до 5,5 млрд грн.

Но на конечный годовой результат чистой прибыли может повлиять переоценка ценных бумаг, которую Наумов оценил в 4,7 млрд грн. Что точно приведет к уменьшению чистой прибыли — дополнительное обложение банков, закон о котором недавно приняла Верховная Рада. Ставку для банков повысили до 50%.

Читайте: С начала года прибыль Ощада выросла в четыре раза

«Планируем, что с учетом всего этого мы заработаем около 6−7 млрд грн», — отметил Наумов. Это будет рекордная прибыль для банка.

Налог на прибыль банка

По итогам трех кварталов 2023 г. банковский сектор Украины получил 110 млрд грн прибыли. Поэтому народные депутаты, Минфин и Нацбанк согласовали законопроект, предусматривающий дополнительное налогообложение сверхприбылей банков. Парламент его поддержал.

Да, за этот год ретроспективно банки вынуждены будут заплатить 50% налога на прибыль. С 2024 года ставка будет 25% вместо стандартных 18%.

Банки понимают, что в текущих условиях дополнительного налогообложения не избежать, отметил Наумов. Против нынешней редакции законопроекта СЕО «Ощада» не имеет ничего против.

«Мой акционер — государство, поэтому так или иначе прибыль принадлежит именно ему, — объясняет он. — Считаю, что в условиях войны получать сверхприбыли в любой сфере бизнеса — это роскошь».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Zed99992
Zed99992
29 ноября 2023, 8:29
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Позор такий прибуток мати
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