Новая почта открыла второе отделение в Румынии

Компания открыла отделение Nova Post в городе Брашов. Это уже второе отделение Румынии. До конца года в планах открытия еще у Констанцы. Об этом говорится в сообщении компании.

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Подробности

Отделение работает ежедневно по адресу: г. Брашов, Str. Brânduselor 72. Клиенты могут получать и отправлять документы, посылки до 30 кг в Украину и Молдову. Срок доставки в Украину от 5 дней, в Молдову — от 3 дней.

Напомним

Для клиентов Nova Post в Румынии также можно вызвать курьера, чтобы забрать ваше отправление с адреса и доставить на любой адрес по всей стране.

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За 6 месяцев работы в Румынии компания доставила посылки для почти 8000 человек.