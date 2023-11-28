Компания открыла отделение Nova Post в городе Брашов. Это уже второе отделение Румынии. До конца года в планах открытия еще у Констанцы. Об этом говорится в сообщении компании.
Новая почта открыла второе отделение в Румынии
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Подробности
Отделение работает ежедневно по адресу: г. Брашов, Str. Brânduselor 72. Клиенты могут получать и отправлять документы, посылки до 30 кг в Украину и Молдову. Срок доставки в Украину от 5 дней, в Молдову — от 3 дней.
Напомним
Для клиентов Nova Post в Румынии также можно вызвать курьера, чтобы забрать ваше отправление с адреса и доставить на любой адрес по всей стране.
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За 6 месяцев работы в Румынии компания доставила посылки для почти 8000 человек.
Источник: Минфин
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