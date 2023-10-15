Новая почта планирует открыться еще в шести странах ЕС до конца года

Группа компаний «Новая почта» планирует до конца года выйти на рынок еще шести стран Европейского Союза, открыв первые свои отделения. Об этом сообщил совладелец Новой почты Вячеслав Климов, пишет «Интерфакс-Украина».

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Экспансия в Европу

«У нас экспансия происходит. Уже восемь стран. До конца этого года будет еще шесть», — сказал Климов.

Как уточнили в пресс-службе компании, отделения Nova Post появятся в Латвии, Эстонии, Венгрии, Италии, Франции и Австрии.

На форуме Климов отметил, что в отделениях Nova Post за границей рабочими будут два языка — местный и украинский.

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«Мы приняли твердое решение, что в отделениях Nova Post в Европе будут говорить на двух языках. Это будет местный язык и это будет язык украинский», — отметил совладелец компании.

На форуме он также сообщил, что группа компании ежемесячно направляет около 100 млн. грн. на нужды армии. Климов уточнил, что 3249 сотрудников компании находятся в ВСУ, а с начала полномасштабного вторжения 99 коллег погибли.

Напомним

Nova Post уже открыла 62 отделения в Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии и Молдове.