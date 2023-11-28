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28 ноября 2023, 15:17 Читати українською

Акции iRobot упали на 20% после заявления регулятора о сделке с Amazon

Регулятор ЕС выступает против соглашения Amazon по приобретению производителя роботов-пылесосов iRobot. По мнению антимонопольной комиссии, это подавит конкурентов. Об этом пишет Financial Times.

Регулятор ЕС выступает против соглашения Amazon по приобретению производителя роботов-пылесосов iRobot.

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Позиция регулятора

Регулятор считает, что покупка Amazon компании iRobot за $1,45 млрд может позволить технологическому гиганту использовать свое доминирование в Европе и ограничить конкуренцию на рынке роботов-пылесосов.

«Amazon может снизить заметность конкурирующих роботов-пылесосов на своей онлайн-платформе, куда, скорее всего, пойдут покупать потребители Франции, Германии, Испании и Италии», — говорится в заявлении регулятора.

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В настоящее время комиссия осуществляет углубленное расследование соглашения, объявленного в прошлом году и хотя регулятор уже заявил о своем несогласии, этот процедурный шаг не означает полного запрета и Amazon может сотрудничать с комиссией по решению проблем. Вопрос будет рассматриваться до 14 февраля.

Реакция Amazon

Amazon заявил, что продолжит работу над этим процессом. В компании добавили, что iRobot «сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других поставщиков пылесосов» и Amazon может предоставить ему «ресурсы для ускорения инноваций».

В то же время Федеральная торговая комиссия США также расследует соглашение с iRobot, но еще не опровергла его официально.

На фоне заявления европейского регулятора акции iRobot упали почти на 20%, впрочем, бумаги возобновили рост. На момент написания новости 1 акция компании стоит $34,35 (+12,70% за 5 дней). Акции Amazon за этот период прибавили 1,80%.

Источник: Минфин
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