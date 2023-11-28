Рынок облигаций США отыграл потери за 2023 год, а Deutsche Bank ожидает рост S&P 500: что нужно знать утром

Защитное инвестирование в 2023 году не оправдало ожиданий на фоне ралли tech-сектора

В медвежьем 2022 году инвесторы направили в дивидендные ETF более $60 млрд. Инвесторы хотели защититься от агрессивной ФРС, но потеряли из-за акций склонных к росту доходности облигаций (коммунальный сектор, финансы).

Больше всего пострадал ETF DVY -5,4%, далее SDY -3%, SCHD -2,4%, а VYM нейтрально.

Некоторые показали прибыль, но она была скромной PFM +6,6%, NOBL +2,3%, VIG +9,6%. Дивидендные ETF ориентированы на «value-акции», а в 2023 г. оказался «growth рынком».

В 2023 году приток в дивиденде ETF был $786 млн — минимум с 2006 года. ETF на ультракороткие облигации привлекли $30 млрд после рекордных $42 млрд в 2022 г.

Bloomberg: рынок облигаций США отыграл потери за 2023 год

В начале ноября индекс Bloomberg US Treasury перешел в положительную область через год. Доходность 10-леток упала с пика 5,02% до около 4,47%, а 2-леток с пика 5,26% до около 4,95%.

Стратеги ожидают, что падение доходности облигаций сохранится и это придаст импульс на 2024 г. Снижающему тренду способствуют спад инфляции и охлаждение рынка труда.

Растут настроения, что пик агрессивного повышения ставок ФРС закончился. Ожидается, что длинные доходности будут снижаться постепенно через крупные выпуски.

JPMorgan рекомендует клиентам покупать 1−5-летние облигации.

Goldman Sachs считает, что следующий год будет годом облигаций.

Cynosure Group считает, что ФРС вряд ли скоро даст сигнал о начале монетарного смягчения.

Deutsche Bank ожидает рост S&P 500 до 5100 (+12%) к концу 2024 года

Аналитики прогнозируют, что доходы компаний по S&P 500 возрастут на 10% при «мягкой короткой» рецессии и на 19% в случае роста ВВП США на 2%. Прогноз Deutsche Bank на 8,5% выше среднего ожидания 33 стратегов, опрошенных Reuters.

BMO также ожидает рост S&P 500 в 2024 году на 12% до 5100.

В США цены на бензин падают 60-й день подряд — самая длинная серия этого года

Средняя цена 1 галлона $3,25 — на $0,60 ниже пика в середине сентября и на около $0,60 дешевле, чем в то же время в прошлом году. В 14 штатах средняя цена менее $3 за галлон. Дешевый бензин — хорошая новость для Байдена и возможный катализатор розничной торговли.

Blackstone (BX) изучает возможности покупок в Европе

СЕО компании Шварцман выразил оптимизм по поводу возобновления деловой активности.

BX проявляет интерес к покупке дата-центров, складов и студенческих общежитий по всей Европе.