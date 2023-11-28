Цены на золото выросли до 6-месячного максимума

Цены на золото незначительно выросли в ходе азиатских торгов во вторник, удерживаясь на шестимесячном максимуме на фоне растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система США не будет больше повышать процентную ставку. Об этом сообщает Investing.

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Спрос на «желтый металл»

Ожидание публикации многих экономических показателей на этой неделе также поддерживает спрос на «желтый металл», поскольку рынок ожидает новых признаков снижения темпов экономического роста в США и замедления подъема в Китае.

На ночных торгах курс доллара опустился до трехмесячных минимумов, что благоприятно сказалось на ценах на золото и другие металлы на фоне прогнозов о том, что больше не будет повышения ставки ФРС. Однако в ходе азиатских торгов доллар несколько выровнялся, поскольку на этой неделе ожидаются новые рекомендации ФРС.

Спотовое золото торговалось на уровне $2015,57 за унцию, в то время как фьючерс на золото с истекающим сроком действия в декабре вырос на 0,2% до $2015,35 за унцию к 00:18 по восточному времени (05:18 по Гринвичу). Оба инструмента находятся на самом высоком уровне с середины мая.

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Ожидания рынка

На этой неделе рынок ожидает выхода ключевых экономических данных, в первую очередь по индексу цен PCE, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС. Кроме того, в конце недели будут опубликованы данные по американскому индексу PMI за ноябрь, а также пересмотренные данные по ВВП третьего квартала.

Любые признаки охлаждения американской экономики дадут ФРС меньше возможностей для более длительного поддержания высокой ставки, что благоприятно сказывается на ценах на золото. Опасения по поводу ухудшения экономической ситуации в мире также, вероятно, будут способствовать притоку средств в «тихую гавань».

Позднее во вторник состоится ряд выступлений представителей ФРС, включая Кристофера Уоллера и Мишель Боуман, которые могут дать дополнительные подсказки по монетарной политике до того, как начнется период паузы перед заседанием ФРС.

В настоящее время ожидается, что ФРС сохранит ставку на прежнем уровне в декабре, при этом рынок хочет получить больше информации о том, когда ФРС планирует начать снижение ставки в 2024 году.

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Любые изменения в прогнозе ФРС, касающемся повышения ставки в течение длительного времени, скорее всего, благоприятно скажутся на ценах на золото, поскольку повышение ставки увеличивает альтернативные издержки инвестирования в слитки.

Цены на медь

Среди промышленных металлов цены на медь во вторник снизились после 2 недель сильного роста.

Фьючерс на медь с мартовской экспирацией упал на 0,1% до $3,7968 за фунт.

Трейдеры, торгующие медью, теперь в основном ожидают данных индекса деловой активности Китая, которые должны быть опубликованы в этот четверг. Ожидается, что после серии слабых показателей в октябре, данные покажут, что деловая активность в Китае в ноябре оставалась вялой.

Тем не менее «медные быки» ожидают новых стимулирующих мер в стране, после того как стало известно, что Пекин готовится оказать дополнительную поддержку сектору недвижимости.

Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн также заявил, что денежно-кредитная политика в ближайшие месяцы будет оставаться аккомодационной, и что в последние несколько месяцев китайская экономика набирает обороты.