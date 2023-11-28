Курс валют на 28 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 28 ноября, на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже прибавил 7 копеек. Евро потерял в покупке 3 копейки, а в продаже прибавило 5 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар не изменился в покупке и потерял 4 копейки в продаже. Курс евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,25−37,75 грн. Евро покупают за 40,47 грн, а продают за 41,05 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,60, евро — 40,80−40,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,27−36,29 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,67−39,68 грн/евро.

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