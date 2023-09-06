Хищение 8,4 миллиарда Приватбанка: НАБУ и САП передали в суд дело

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передали в суд дело о хищении средств ПриватБанка на общую сумму более 8,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Среди подозреваемых по этому делу:

экспредседатель правления ПАО КБ «Приватбанк» Александр Дубилет (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 УК Украины);

бывший первый заместитель председателя правления ПАО КБ «Приватбанк» Владимир Яценко (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);

эксзаместитель председателя правления ПАО КБ «Приватбанк» (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

бывшая руководительница департамента финансового менеджмента ПАО КБ «Приватбанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);

бывшая руководительница департамента поддержки межбанковских операций ПАО КБ «Приватбанк» (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

руководитель департамента операционного направления ПАО КБ «Приватбанк» (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 УК Украины).

Следствие

По данным следствия, в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка, экспредседатель правления банка Александр Дубилет распорядился перечислить средства с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, в качестве погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

В результате банку нанесли убытки на сумму около $315 млн (8,2 млрд грн по курсу НБУ). Для прикрытия фактической растраты средств Приватбанка и придания виду законности этой преступной схеме бывшие чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.

Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели из-за погашения аккредитивов другим компаниям.

Кроме того, экспредседатель правления банка, его первый заместитель и два руководителя департаментов в декабре 2016 года за день до признания Приватбанка неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили на счет банка около 223 млн грн в пользу связанных с банком компаний.

Средства перечислили несколькими траншами на две разные компании:

85,2 млн грн — на счет одной связанной с участниками схемы компании,

136,8 млн грн — в пользу другой.

Эти средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации.

«Обличенные факты коррупционной деятельности в Приватбанке не исчерпывающие: в ряде эпизодов НАБУ и САП продолжают расследование. В первую очередь, схемы вывода более 130 млрд грн из банка, что стало одним из оснований его национализации», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов, а дело является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.

Предыстория

25 марта Высший антикоррупционный суд применил к бывшей работнице Приватбанка Надежды Конопкиной меру пресечения в виде залога в 2,7 млн грн — ее подозревают в растрате 136 миллионов гривен.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшему заместителю председателя правления Приватбанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн. Его также подозревают в выводе вместе с сообщниками из ПриватБанка более 136 млн грн на подконтрольную компанию «Ингосстрах».

В то же время, недавно подозрения получили еще три топ-чиновника Приватбанка. Их подозревают в преступлении по другому эпизоду — растрате 8 миллиардов гривен. Среди получивших подозрения — экспредседатель правления Приватбанка Александр Дубилет.

22 февраля НАБУ задержало Яценко и вручило ему подозрение по делу о растрате средств Приватбанка. На следующий день стало известно, что подозреваемым по этому делу выступает Александр Дубилет. До национализации банка в 2016 году они занимали должности председателя правления и первого заместителя председателя правления.

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