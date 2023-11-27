Криптовалюту Tron используют для финансирования ХАМАС — Reuters

Криптовалюту Tron используют для финансирования ХАМАС и других террористических организаций. Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на ряд специалистов по анализу блокчейн-транзакций.

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Перешли с биткоина на Tron

По данным аналитиков, боевики, которых поддерживает Иран, переходят с биткоина на Tron из-за того, что этот блокчейн работает быстрее и он дешевле первой криптовалюты.

О том, что боевики действительно используют Tron, свидетельствует и интерес к ней со стороны израильских служб. Отмечается также, что количество заблокированных кошельков возросло.

Блокировка кошельков

В период с июля 2021 по октябрь 2023 было заморожено 143 кошелька Tron, которые, вероятно, связаны с «определенной террористической организацией» или использованы для «серьезного террористического преступления».

В них вошли адреса, принадлежащие ливанской Хезболле, Палестинскому исламскому джихаду и ХАМАСу. Кроме того, часть из них оказалась связана с базирующимся в Газе обменником Dubai Co.

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Вскоре после нападения ХАМАС Израиль объявил о самой большой за всю историю конфискации криптовалюты, заморозив около 600 учетных записей, связанных с Dubai Co., не указав, какие именно криптосети или монеты использовались.

Более десятка человек, чьи средства были заблокированы в результате этой операции, рассказали Reuters, что использовали Tron. По их словам, они торговали криптовалютой в личных целях, не связанных с финансированием терроризма. Только один человек, представившийся Нео, предположил, что однажды перевел деньги «кому-то, связанному с ХАМАСом».

Тем не менее, Reuters не смог независимо подтвердить использование Tron боевиками.

Что говорят в Tron

Представитель Tron Хейворд Вонг в комментарии агентству заявил, что компания не контролирует людей, использующих технологию. Он также напомнил, что все финансовые инструменты теоретически могут использоваться для преступной деятельности.

Напомним, что в марте Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Джастина Сана, основателя TRON. Его обвиняют в продаже и раздаче незарегистрированных ценных бумаг, а также в мошенничестве и манипулировании рынком.