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27 ноября 2023, 15:38 Читати українською

Сложность майнинга биткоина установила исторический максимум

Сложность майнинга биткоина с начала года выросла на 92,2%. Еще 1 января 2023 года сложность добычи первой криптовалюты находилась на уровне 35,36 Т, по данным BTC.com.

Сложность майнинга биткоина с начала года выросла на 92,2%.
Фото: depositphotos

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Сложность майнинга биткоина

В результате очередного перерасчета 27 ноября показатель обновил исторический рекорд, поднявшись до 67,96 Т. Предыдущий рекорд был отмечен 12 ноября 2023 г., когда сложность достигала 64,68 Т.

Средний хешрейт биткоина (суммарная вычислительная мощность оборудования, добывающего криптовалюту) при текущей сложности ожидается на уровне 486,35 EH/s, что также является максимальным значением. Предыдущий максимум среднего хешрейта был зафиксирован на уровне 462,95 EH/s 12 ноября.

19 ноября сумма вознаграждений и комиссий майнерам достигла $46,7 млн, что является самым высоким показателем за последние шесть месяцев, согласно данным Blockchain.com. Одной из причин всплеска стал рост спроса на BTC Ordinals — аналог NFT в сети биткоина.

Читайте: В JPMorgan оценили средние затраты на майнинг биткоина

О чем говорит рост сложности майнинга

Рост сложности майнинга и хешрейта сети биткоина также говорит о том, что все больше майнеров подключаются к добыче первой криптовалюты. В то же время цена биткоина с начала года выросла на 126% — с $16,5 тыс. до $37,3 тыс.

Читайте: В Украине готовят новый законопроект о криптовалютах — нардеп

Справка

Сложность майнинга определяет объем вычислительных мощностей, необходимых для нахождения нового блока в блокчейне биткоина — сколько раз в среднем майнеры должны вычислить значение хеш-функции, чтобы найти криптовалютный блок. При текущем повышении целевое значение сложности установлено в размере 64,68 T (1 Т = 1 трлн).

Источник: Минфин
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