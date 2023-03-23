Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Джастина Сана, основателя TRON. Его обвиняют в продаже и раздаче незарегистрированных ценных бумаг, а также мошенничестве и манипулировании рынком. Об этом говорится в сообщении SEС.

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Что известно

В пресс-релизе SEC говорится, что она подала в суд на Сана, Tron Foundation, BitTorrent Foundation и BitTorrent (Rainberry) из-за продажи токенов TRX и BitTorrent (BTT). По мнению SEC — это незарегистрированные ценные бумаги криптоактивов.

Регулятор утверждает, что ответчики «мошеннически манипулировали вторичным рынком TRX с помощью схемы «обширной фиктивной торговли».

Как утверждают в SEC, Джастин Сан, которого в 2022 году назначили послом Гренады во Всемирной торговой организации (ВТО), пытался искусственно раздуть объем торгов TRX с помощью схемы фиктивной торговли.

По мнению комиссии, он заставлял сотрудников «участвовать в более чем 600 000 фиктивных сделок TRX». между двумя учетными записями платформы для торговли криптоактивами, которые он контролировал. Каждый день через такие сделки торгуют от 4,5 до 7,4 миллиона TRX.

Такая схема требовала значительных поставок TRX, которые якобы предоставил Джастин Сан. Как утверждается, он также продал TRX на вторичном рынке, получив выручку в размере 31 миллион долларов от незаконных, незарегистрированных предложений и продаж токена.

По мнению главы SEC, Джастин Сан и его компании не только нацеливались на американских инвесторов в своих незарегистрированных предложениях и продажах, получая миллионы незаконных доходов за счет инвесторов, но также координировали фиктивную торговлю на незарегистрированной торговой платформе, чтобы создать вводящую в заблуждение видимость активной торговли в TRX. После этих сообщений, курс актива начал стремительно снижаться, теряя 15%.

Курс TRON

Согласно данным «Минфина» курс TRON по состоянию на 08:10 составляет $0,62.