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8 сентября 2023, 19:16 Читати українською

В JPMorgan оценили средние затраты на майнинг биткоина

Эксперты крупнейшего по размеру активов банка США JPMorgan понизили оценку себестоимости добычи 1 биткоина с $21 000 до $18 000. Об этом сообщает The Block.

Эксперты крупнейшего по размеру активов банка США JPMorgan понизили оценку себестоимости добычи 1 биткоина с $21 000 до $18 000.
Фото: pixabay.com

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Это произошло после пересмотра Кембриджским центром альтернативных финансов (CCAF) методики индекса потребления электричества в майнинге.

В CCAF признали, что не ко всему оборудованию следует относиться одинаково, поскольку майнеры зачастую переходят на новые, более совершенные устройства или используют сочетание различных машин с разной эффективностью.

Изменения цен на электроэнергию будут оказывать меньшее влияние на эффективность добычи цифрового золота, согласно экспертам банка.

«Ранее мы подсчитали, что рост или снижение затрат этого фактора на один цент за кВт⋅ч приводит к изменению себестоимости майнинга на $4 300. После пересмотра методологии мы снизили оценку до $3 800. После халвинга она автоматически удвоится», — говорится в отчете.

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Ожидаемое в апреле 2024 года сокращение вознаграждения майнерам вдвое за найденный блок сделает управление затратами еще более важным для индустрии.

По мнению специалистов, событие станет стресс-тестом для занятых в сфере добычи первой криптовалюты ввиду высокой чувствительности к ценам на электроэнергию.

Источник: Минфин
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