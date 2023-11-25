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25 ноября 2023, 12:14 Читати українською

В Украине готовят новый законопроект о криптовалютах — нардеп

В течение полугода в Украине появятся новые варианты закона «О виртуальных активах» и законопроект о налогообложении криптовалютных операций. Об этом заявил народный депутат ВР, глава МФО Blockchain4Ukraine Алексей Жмеренецкий в рамках Binance Super Meetup во Львове, сообщает Forklog.

В течение полугода в Украине появятся новые варианты закона «О виртуальных активах» и законопроект о налогообложении криптовалютных операций.
Фото: pixabay.com

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Нардеп рассказал, что текущие нормативные акты, представленные НКЦБФР и Минцифрой, сильно расходятся. В частности он упомянул разные налоговые ставки, а также разный масштаб внедрения норм MiCA.

Украина еще не член ЕС, а предусмотренное в MiCA регулирование сложнее. В текущих условиях, когда в Украине нет большого крипторынка и капитала на нем, имплементация жестких требований сделает нашу страну менее конкурентоспособной", — объяснил Жмеренецкий.

С этой целью рабочая группа планирует подготовить какой-нибудь усредненный вариант законодательного регулирования, чтобы достичь компромисса между предложениями НКЦБФР и Минцифры. Также в нем будут учтены пожелания FATF и Еврокомиссии.

«При оптимистическом раскладе текст будет готов к концу весны, а потом можно будет через месяц-полтора все это принять», — добавил нардеп.

Читайте также: В Минцифре назвали условия для возобновления операций с гривной на криптобиржах

Напомним

«Минфин» писал, что 17 ноября 2023 года парламент зарегистрировал альтернативный проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине».

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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+15
Kharakternyk
Kharakternyk
25 ноября 2023, 12:37
#
До кінця весни надіємося, що цього шобла вже не залишиться. І нові повідміняють більшість з того, що ці вже понаприймали.
+
0
milon
milon
25 ноября 2023, 16:47
#
Тебе же сказали «вибори не на часi». Ничего не изменится в ближайшее время
+
0
Три літри
Три літри
25 ноября 2023, 19:26
#
Ти вступаєш в ЧВК Редут щоб знести київіську хунту?
+
0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
25 ноября 2023, 18:40
#
А что если «под шумок» ещё и официально примут какой-нибудь закон, который фактически запрещает использование криптовалюты? И так сейчас народ всякие Бинансы крутит, а потом жалуется «караул, банк заблокировал мои деньги и расторг договор по своей инициативе!» А так банки смогут вполне себе официально и операции такие блокировать, и счета клиентов закрывать, и 20−30% клиентских денег себе забирать…
+
+15
Три літри
Три літри
25 ноября 2023, 19:28
#
А что если «под шумок» ещё и официально примут какой-нибудь закон, который фактически запрещает использование криптовалюты?

Як її можна заборонити? І чому «під шумок»?

И так сейчас народ всякие Бинансы крутит, а потом жалуется «караул, банк заблокировал мои деньги и расторг договор по своей инициативе!»

Саме тому і крутять що немає нормальних законів про крипту які б дозволили крутити бінанси вбілу без мутних переказів з карти на карту. А білі операції банки б не блокували.

А так банки смогут вполне себе официально и операции такие блокировать, и счета клиентов закрывать, и 20−30% клиентских денег себе забирать…

Достатньо або працювати в білу навіть зараз, або почекати до моменту коли податки будуть знижені — і твої 30% залишуться тобі.
Ось поки ти не крутив нічого — Абанк ніяких 30% в тебе не забирав. Що заважає продовжувати користуватись банком як це було в березні та раніше?
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0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
25 ноября 2023, 19:48
#
Так я і не крутив ніколи, тому мені ця тема байдужа.
Але проблема в тому, що немає законодавчого регулювання — якби воно було, банки не блокували би рахунки клієнтам.
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0
Три літри
Три літри
25 ноября 2023, 20:13
#
Але проблема в тому, що немає законодавчого регулювання — якби воно було, банки не блокували би рахунки клієнтам.

Ну от ви самі пишете чому банки блокують, а також чому немає сенсу «забороняти криптовалюту» якщо нормально законодавче регулювання крипти з’явится.
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