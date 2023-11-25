В течение полугода в Украине появятся новые варианты закона «О виртуальных активах» и законопроект о налогообложении криптовалютных операций. Об этом заявил народный депутат ВР, глава МФО Blockchain4Ukraine Алексей Жмеренецкий в рамках Binance Super Meetup во Львове, сообщает Forklog.
В Украине готовят новый законопроект о криптовалютах — нардеп
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Нардеп рассказал, что текущие нормативные акты, представленные НКЦБФР и Минцифрой, сильно расходятся. В частности он упомянул разные налоговые ставки, а также разный масштаб внедрения норм MiCA.
Украина еще не член ЕС, а предусмотренное в MiCA регулирование сложнее. В текущих условиях, когда в Украине нет большого крипторынка и капитала на нем, имплементация жестких требований сделает нашу страну менее конкурентоспособной", — объяснил Жмеренецкий.
С этой целью рабочая группа планирует подготовить какой-нибудь усредненный вариант законодательного регулирования, чтобы достичь компромисса между предложениями НКЦБФР и Минцифры. Также в нем будут учтены пожелания FATF и Еврокомиссии.
«При оптимистическом раскладе текст будет готов к концу весны, а потом можно будет через месяц-полтора все это принять», — добавил нардеп.
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Напомним
«Минфин» писал, что 17 ноября 2023 года парламент зарегистрировал альтернативный проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине».
Комментарии - 7
Як її можна заборонити? І чому «під шумок»?
И так сейчас народ всякие Бинансы крутит, а потом жалуется «караул, банк заблокировал мои деньги и расторг договор по своей инициативе!»
Саме тому і крутять що немає нормальних законів про крипту які б дозволили крутити бінанси вбілу без мутних переказів з карти на карту. А білі операції банки б не блокували.
А так банки смогут вполне себе официально и операции такие блокировать, и счета клиентов закрывать, и 20−30% клиентских денег себе забирать…
Достатньо або працювати в білу навіть зараз, або почекати до моменту коли податки будуть знижені — і твої 30% залишуться тобі.
Ось поки ти не крутив нічого — Абанк ніяких 30% в тебе не забирав. Що заважає продовжувати користуватись банком як це було в березні та раніше?
Але проблема в тому, що немає законодавчого регулювання — якби воно було, банки не блокували би рахунки клієнтам.
Ну от ви самі пишете чому банки блокують, а також чому немає сенсу «забороняти криптовалюту» якщо нормально законодавче регулювання крипти з’явится.