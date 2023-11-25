В Украине готовят новый законопроект о криптовалютах — нардеп

В течение полугода в Украине появятся новые варианты закона «О виртуальных активах» и законопроект о налогообложении криптовалютных операций. Об этом заявил народный депутат ВР, глава МФО Blockchain4Ukraine Алексей Жмеренецкий в рамках Binance Super Meetup во Львове, сообщает Forklog.

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Нардеп рассказал, что текущие нормативные акты, представленные НКЦБФР и Минцифрой, сильно расходятся. В частности он упомянул разные налоговые ставки, а также разный масштаб внедрения норм MiCA.

Украина еще не член ЕС, а предусмотренное в MiCA регулирование сложнее. В текущих условиях, когда в Украине нет большого крипторынка и капитала на нем, имплементация жестких требований сделает нашу страну менее конкурентоспособной", — объяснил Жмеренецкий.

С этой целью рабочая группа планирует подготовить какой-нибудь усредненный вариант законодательного регулирования, чтобы достичь компромисса между предложениями НКЦБФР и Минцифры. Также в нем будут учтены пожелания FATF и Еврокомиссии.

«При оптимистическом раскладе текст будет готов к концу весны, а потом можно будет через месяц-полтора все это принять», — добавил нардеп.

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Напомним

«Минфин» писал, что 17 ноября 2023 года парламент зарегистрировал альтернативный проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине».