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27 ноября 2023, 12:35 Читати українською

Безопасность на первом месте: 18 стран договорились о защите ИИ от мошенничества

США, Великобритания и другие страны подписали соглашение о защите технологий искусственного интеллекта от мошенничества. Об этом сообщает Reuters.

США, Великобритания и другие страны подписали соглашение о защите технологий искусственного интеллекта от мошенничества.

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Суть соглашения

Государства призывают компании работать над созданием умных машин, которые были бы безопасны для людей и защищали пользователей от мошенников. Документ носит рекомендательный характер и содержит такие моменты, как мониторинг систем ИИ на предмет злоупотреблений, защита данных от подделки и проверка поставщиков программного обеспечения.

В то же время директор Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США Джен Истерли отметила, что важно, что так много стран поддержали идею о том, что системы ИИ должны поставить безопасность на первое место.

Какие страны подписали соглашение

Помимо Соединенных Штатов и Великобритании, 18 стран, подписавших новые руководящие принципы, включают Германию, Италию, Чехию, Эстонию, Польшу, Австралию, Чили, Израиль, Нигерию и Сингапур.

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Также в документе рассматриваются вопросы, как уберечь технологию ИИ от взлома хакерами, и содержатся рекомендации, например, выпускать модели только после соответствующего тестирования безопасности.

В то же время, соглашение не касается острых вопросов относительно надлежащего использования ИИ или способов сбора данных, питающих эти модели, отмечает издание.

Источник: Минфин
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