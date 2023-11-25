Netflix выделил режиссеру $55 млн на новый сериал, но он потратил часть средств на криптовалюту, акции и авто

Американский режиссер Карл Эрик Ринш, известный по фильму «47 Ронинов‎» (2013), потратил часть бюджета сериала, который заказала компания Netflix, на криптовалюту, акции и дорогие автомобили. Об этом сообщает The New York Times.

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В ноябре 2018 года режиссер заключил соглашение с Netflix на производство научно-фантастического сериала «Завоевание» (Conquest) на сумму в $61,2 млн. До марта компания выделила $44,3 млн на сериал Ринша, но режиссер, угрожая завершением производства, попросил больше денег. После чего стриминговый сервис предоставил еще $11 млн.

Направил средства на другие нужды

В 2020 году Ринш использовал $10,5 млн для игры на фондовом рынке и в конце концов потерял на торговле $5,9 млн. Затем режиссер заинтересовался крипторинком.

В мае 2021 года он купил монеты Dogecoin на $4 млн на бирже Kraken и заработал почти $27 млн.

Еще $8,7 млн он потратил на покупку автомобилей (в том числе Ferrari и пять Rolls-Royce) и дизайнерскую мебель и часы. В своих свидетельствах Ринш заявил, что эти товары были реквизитом для сериала и потому он заплатил за них деньгами Netflix.

Сериала не будет

Netflix до сих пор не получил ни одного эпизода от режиссера. Спикер стриминга Томас Чериан сказал, что сериал сейчас списан, поскольку «понятно, что господин Ринш и не собирался завершить проект, который согласился сделать».

Режиссер и Netflix проходят конфиденциальный арбитражный процесс. Ринш, который и инициировал его, говорит, что Netflix должен ему по меньшей мере $14 млн возмещения за нарушение контракта.