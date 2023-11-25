Основатель Binance Чанпэн Чжао просит судью разрешить ему уехать из США до вынесения приговора

Адвокаты основателя и бывшего генерального директора Binance Чанпэн Чжао просят судью отклонить требование Минюста США запретить ему возвращаться домой в Объединенные Арабские Эмираты до вынесения приговора за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что адвокаты Чжао обратились к окружному судье Сиэтлу Ричарду Джонсу с просьбой не отменять условия освобождения под залог, установленные 21 ноября, которые позволят ему покинуть США в ожидании приговора.

Минюст США попросил Джонса до понедельника отменить решение судьи Брайана Цучида, позволившего Чжао вернуться домой в ОАЭ до вынесения приговора 23 февраля после того, как он согласился выпустить его под залог в $175 млн.

«Чжао, гражданин ОАЭ и Канады, ушел в отставку с поста генерального директора Binance 21 ноября после того, как признал себя виновным в том, что намеренно повлек за собой неспособность глобальной криптовалютной биржи поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег», — говорится в сообщении.

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Правительство США обеспокоено тем, что не сможет обеспечить возвращение бывшего СЕО Binance, если оно решит не возвращаться в США для отбывания наказания, учитывая, что договора об экстрадиции между странами нет.

Но адвокаты Чжао утверждали, что бывший генеральный директор продемонстрировал, что ему не грозит бегство, согласившись на значительную сумму залога и добровольно приехав в США, чтобы взять на себя ответственность за свои действия.

Добавляется, что адвокаты утверждали, что разрешение на возвращение Чжао в ОАЭ позволит ему заботиться о своей партнерше и троих детях и подготовить их к вынесению приговора.

Напомним

Регулятор обвинил Binance.US в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложения и продажа ценных бумаг.

14 июня суд обязал SEC и Binance.US найти компромисс для обеспечения защиты клиентских активов с возможностью продолжения работы платформы в обычном режиме.