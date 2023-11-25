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25 ноября 2023, 10:02 Читати українською

НБУ за неделю продал на межбанке более $520 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 20 по 24 ноября, купил на межбанковском валютном рынке $0,68 млн и продал $522,10 млн. Чистая продажа валюты составила $521,42 млн против $720,65 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Национальный банк в течение недели, с 20 по 24 ноября, купил на межбанковском валютном рынке $0,68 млн и продал $522,10 млн.
Фото: pixabay.com

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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $199,23 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

  • купил $213,06 млн;
  • продал $24 809,45 млн.

Чистая продажа валюты составила $24 596,39 млн.

Читайте также: НБУ в августе продал на межбанке рекордный за полгода объем валюты

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

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+54
TAN72
TAN72
25 ноября 2023, 10:11
#
Когда нечего будет продавать, что будут делать.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
25 ноября 2023, 12:19
#
«НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $520 мільйонів»

Что и требовалось доказать.

Интересно, а если бы НБУ не поддерживал искусственный курс доллара, то какой бы был реальный рыночный курс когда спрос от покупателей доллара и продавцов доллара был бы сбалансирован без вливаний НБУ со стороны ?
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
25 ноября 2023, 22:01
#
Ваш пахан там про єслі розказував приказку… забув?
+
0
Criptor82
Criptor82
25 ноября 2023, 15:52
#
НБУ мусить продавати валюту, щоб збалансувати торговельний та платiжний баланс, який наразi в мiнусi як раз десь на ту суму, щой продажi на валютнiй бiржi. Без цього гривня девальвувала б до курсу, який би призвiв до рiзкого обвалу iмпорту, щоб збалансувати спочатку торговий баланс. Але це призвело б до неконтрольованоi iнфляцii, яку б НБУ тушив би пiдвищенням облiковоi ставки, назразок як зараз в Турцii.
+
0
Kankakee
Kankakee
25 ноября 2023, 16:14
#
Все це були дуже правильні рішення в перший рік війни коли треба було дійсно стабілізувати ситуацію і Це було дуже круто що таке вдалося 🏆
А зараз така політика нбу приводить до різкого обвалу експорту, правильно я зрозумів вашу думку? 🙈
Та і якби курс планово девальвувався за +/- прогнозами МВФ, а частка вивільнених від підтримки курсу фінансів вливалася у розвиток економіки, то ні до якої неконтрольованої інфляції це б не призвело 🤷 хіба нє?
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
25 ноября 2023, 22:03
#
Альо… глухі та сліпі… нам дають допомогу, щоб її ВИТРАЧАТИ, а не в ЗВР скиртувати.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 ноября 2023, 15:58
#
Из недавно полученных 1,5млрд,
продали всего 0,5млрд.

Значит скоро у всепропальщиков
появиться очередной повод
поистерить на тему повышенных
обьемов продажи валюты в декабре
с целью конвертации
международной финансовой помощи
на межбанке в гривну для
финансирования дефицита бюджета…
+
+15
fae
fae
25 ноября 2023, 16:07
#
Одна неделя не показатель, но если подобный минус будет стабильным — итог немного предсказуем.
Вопрос только в том у кого столько свободной гривны.
+
+15
Kankakee
Kankakee
25 ноября 2023, 16:17
#
Із недавніх півтора мільярда продали 1,6 уже за листопад 🤷 тобто знову уйшли в мінус по звру
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 ноября 2023, 21:47
#
Всего за 10 месяцев 2023 года Минфин привлек около $35,4 млрд
внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.

В октябре государственный бюджет Украины получил около $2,8млрд
внешнего финансирования, из них более 40% — грантовые средства.

Донорами Украины в октябре были:
ЕС — 1,6 млрд долларов (льготное финансирование);
США — 1,15 млрд долларов (грант).
Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях,
составили более 40% из общего объема финансовой помощи.

https://cutt.us/NSZjV

P.S. Добавьте к $35,4 млрд ещё и ноябрьские, минимум
1,5млрд евро и сравните с цифрой продажи валюты НБУ
на межбанке с начала года $24,8млрд.

P.P.S. Редакционный коллектив Минфина зачем-то разгоняет
на весь интернет зраду-зрадную публикуя ТОЛЬКО цифры
продажи валюты НБУ на межбанке, принципиально забывая
упомянуть о суммах международной помощи, предоставляемых
для финансирования неотложных нужд украинского госбюджета
международным сообществом.

Если бы редакция Минфина публиковала не только итоговые
цифры продажи валюты НБУ на межбанке, но таже и итоговые
цифры полученной финансовой помощи на ту же дату — возможно
всё выглядело бы намного оптимистичнее, и главное, достовернее…
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