НБУ за неделю продал на межбанке более $520 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 20 по 24 ноября, купил на межбанковском валютном рынке $0,68 млн и продал $522,10 млн. Чистая продажа валюты составила $521,42 млн против $720,65 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $199,23 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $213,06 млн;

продал $24 809,45 млн.

Чистая продажа валюты составила $24 596,39 млн.

Читайте также: НБУ в августе продал на межбанке рекордный за полгода объем валюты