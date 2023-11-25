Национальный банк в течение недели, с 20 по 24 ноября, купил на межбанковском валютном рынке $0,68 млн и продал $522,10 млн. Чистая продажа валюты составила $521,42 млн против $720,65 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ за неделю продал на межбанке более $520 миллионов
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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $199,23 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $213,06 млн;
- продал $24 809,45 млн.
Чистая продажа валюты составила $24 596,39 млн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 10
Что и требовалось доказать.
Интересно, а если бы НБУ не поддерживал искусственный курс доллара, то какой бы был реальный рыночный курс когда спрос от покупателей доллара и продавцов доллара был бы сбалансирован без вливаний НБУ со стороны ?
А зараз така політика нбу приводить до різкого обвалу експорту, правильно я зрозумів вашу думку? 🙈
Та і якби курс планово девальвувався за +/- прогнозами МВФ, а частка вивільнених від підтримки курсу фінансів вливалася у розвиток економіки, то ні до якої неконтрольованої інфляції це б не призвело 🤷 хіба нє?
продали всего 0,5млрд.
Значит скоро у всепропальщиков
появиться очередной повод
поистерить на тему повышенных
обьемов продажи валюты в декабре
с целью конвертации
международной финансовой помощи
на межбанке в гривну для
финансирования дефицита бюджета…
Вопрос только в том у кого столько свободной гривны.
внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.
В октябре государственный бюджет Украины получил около $2,8млрд
внешнего финансирования, из них более 40% — грантовые средства.
Донорами Украины в октябре были:
ЕС — 1,6 млрд долларов (льготное финансирование);
США — 1,15 млрд долларов (грант).
Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях,
составили более 40% из общего объема финансовой помощи.
https://cutt.us/NSZjV
P.S. Добавьте к $35,4 млрд ещё и ноябрьские, минимум
1,5млрд евро и сравните с цифрой продажи валюты НБУ
на межбанке с начала года $24,8млрд.
P.P.S. Редакционный коллектив Минфина зачем-то разгоняет
на весь интернет зраду-зрадную публикуя ТОЛЬКО цифры
продажи валюты НБУ на межбанке, принципиально забывая
упомянуть о суммах международной помощи, предоставляемых
для финансирования неотложных нужд украинского госбюджета
международным сообществом.
Если бы редакция Минфина публиковала не только итоговые
цифры продажи валюты НБУ на межбанке, но таже и итоговые
цифры полученной финансовой помощи на ту же дату — возможно
всё выглядело бы намного оптимистичнее, и главное, достовернее…