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23 ноября 2023, 15:43 Читати українською

Центробанк Турции повысил ставку до 40%

Центральный банк Турции повысил учетную ставку сразу на 500 б.п. — с 35% до 40% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Центральный банк Турции повысил учетную ставку сразу на 500 б.
Фото:depositphotos

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Как изменилась ставка

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, прогнозировали, что турецкий ЦБ повысит ставку до 37%, а 40% она достигнет к концу года.

Это уже шестое повышение ставки подряд. Первое повышение в этом цикле произошло в июне, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. На заседании в июле Ц Б Турции повысил ставку до 17,5%, а в августе — до 25%, в сентябре — до 30%. По итогам октябрьского заседания ставка выросла до 35%.

Читайте: Центральный банк Турции повысил процентную ставку до 35%

Напомним

До этого ЦБ не повышал ставку в течение более двух лет, несмотря на разгон инфляции. В Турции доминировал нетрадиционный подход к денежно-кредитной политике, согласно которому повышение ставок неэффективно в борьбе с ростом цен.

Однако ситуация изменилась после того, как ЦБ возглавила Хафизе Гайе Эркан. Ранее она занимала руководящие посты в американских банках Goldman Sachs и First Republic.

Читайте: ЦБ Турции повысил ставки до максимума за последние 20 лет

Турецкий ЦБ под руководством Эркан неоднократно заявлял о своем намерении и дальше ужесточать ДКП для снижения высокой инфляции.

Центробанк Турции повысил ставку до 40%
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
23 ноября 2023, 23:13
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Ни… ясебе…
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