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21 ноября 2023, 18:55 Читати українською

Высокая ставка усугубляет долговую проблему США — BlackRock

Аналитики инвестиционной компании BlackRock предупредили, что высокая процентная ставка усугубит долговую проблему США, которая вызвала волатильность на рынке. Об этом сообщает Business Insider.

Аналитики инвестиционной компании BlackRock предупредили, что высокая процентная ставка усугубит долговую проблему США, которая вызвала волатильность на рынке.
Фото: finbalance.com.ua

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На рынке будет постоянная волатильность, поскольку повышение процентной ставки на более продолжительный период только усугубит проблемы с долговой нагрузкой страны.

Эксперты отметили самый резкий рост процентной ставки за последний год, в результате чего ставка по федеральным фондам сейчас находится на самом высоком уровне с 2001 года.

BlackRock поспешил обнадежить тех инвесторов, кто питает излишний оптимизм по поводу ставки: она, скорее всего, останется повышенной, несмотря на ожидания скорого снижения.

Частично это связано с тем, что быстрое повышение ставки ФРС в прошлом году замедлило экономический рост и теперь необходима более высокая ставка, чтобы держать инфляцию под контролем.

Волатильность на рынке обусловлена колебаниями между надеждами на «мягкую посадку» и опасениями по поводу повышения ставки и рецессии. Последнее отягощает долговую картину в США, так как уже сейчас общий долг правительства приближается к $34 трлн.

Так, согласно подсчетам, только на обслуживание процентов по долгу США за последний квартал понадобилось $1 трлн. А если процентные ставки останутся близкими к 5%, США вскоре могут потратить больше на ежегодное обслуживание долга, чем они тратят на финансирование медицинской страховки Medicare за несколько лет.

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Напомним

«Минфин» писал, что 1 ноября 2023 года ФРС США сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25−5,5%, как и ожидалось.

ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5−5,25%. На прошедших двух заседаниях регулятор сделал паузу, оставив ставку на самом высоком уровне с 2001 года.

Следующее заседание по ставке состоится 12−13 декабря. Наиболее вероятным сценарием рынок считает сохранение ставки без изменений.

Источник: Минфин
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