Высокая ставка усугубляет долговую проблему США — BlackRock

Аналитики инвестиционной компании BlackRock предупредили, что высокая процентная ставка усугубит долговую проблему США, которая вызвала волатильность на рынке. Об этом сообщает Business Insider.

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На рынке будет постоянная волатильность, поскольку повышение процентной ставки на более продолжительный период только усугубит проблемы с долговой нагрузкой страны.

Эксперты отметили самый резкий рост процентной ставки за последний год, в результате чего ставка по федеральным фондам сейчас находится на самом высоком уровне с 2001 года.

BlackRock поспешил обнадежить тех инвесторов, кто питает излишний оптимизм по поводу ставки: она, скорее всего, останется повышенной, несмотря на ожидания скорого снижения.

Частично это связано с тем, что быстрое повышение ставки ФРС в прошлом году замедлило экономический рост и теперь необходима более высокая ставка, чтобы держать инфляцию под контролем.

Волатильность на рынке обусловлена колебаниями между надеждами на «мягкую посадку» и опасениями по поводу повышения ставки и рецессии. Последнее отягощает долговую картину в США, так как уже сейчас общий долг правительства приближается к $34 трлн.

Так, согласно подсчетам, только на обслуживание процентов по долгу США за последний квартал понадобилось $1 трлн. А если процентные ставки останутся близкими к 5%, США вскоре могут потратить больше на ежегодное обслуживание долга, чем они тратят на финансирование медицинской страховки Medicare за несколько лет.

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Напомним

«Минфин» писал, что 1 ноября 2023 года ФРС США сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25−5,5%, как и ожидалось.

ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5−5,25%. На прошедших двух заседаниях регулятор сделал паузу, оставив ставку на самом высоком уровне с 2001 года.

Следующее заседание по ставке состоится 12−13 декабря. Наиболее вероятным сценарием рынок считает сохранение ставки без изменений.