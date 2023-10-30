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30 октября 2023, 9:38 Читати українською

ВВП США вырос на 4,9% в третьем квартале

Экономика США выросла в третьем квартале даже быстрее, чем ожидалось, благодаря сильным потребительским расходам, несмотря на более высокие процентные ставки, продолжающееся инфляционное давление и ряд других внутренних и глобальных проблем. Об этом пишет CNBC.

Экономика США выросла в третьем квартале даже быстрее, чем ожидалось, благодаря сильным потребительским расходам, несмотря на более высокие процентные ставки, продолжающееся инфляционное давление и ряд других внутренних и глобальных проблем.
Фото: depositphotos

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Рост ВВП

Валовой внутренний продукт США вырос с учетом сезонных факторов на 4,9% в годовом исчислении в период с июля по сентябрь по сравнению с показателем в 2,1% во II квартале, сообщило министерство торговли США.

Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали ускорения реального ВВП на 4,7% с поправкой на инфляцию.

Причина роста

Резкий рост произошел благодаря потребительским расходам, увеличению запасов, экспорту, инвестициям в жилищное строительство и государственным расходам.

  • Потребительские расходы выросли на 4% за квартал после роста всего на 0,8% во 2 квартале, и повлекли 2,7 процентных пункта общего роста ВВП.

  • Возобновление инвестиций в жилищное строительство произошло после сокращения в течение девяти кварталов подряд.

  • Расходы на потребительском уровне распределились между товарами и услугами достаточно равномерно, причем эти два показателя выросли на 4,8% и 3,6% соответственно.

Рост ВВП стал самым большим ростом с четвертого квартала 2021 года.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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