ВВП США вырос на 4,9% в третьем квартале

Рост ВВП

Валовой внутренний продукт США вырос с учетом сезонных факторов на 4,9% в годовом исчислении в период с июля по сентябрь по сравнению с показателем в 2,1% во II квартале, сообщило министерство торговли США.

Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали ускорения реального ВВП на 4,7% с поправкой на инфляцию.

Причина роста

Резкий рост произошел благодаря потребительским расходам, увеличению запасов, экспорту, инвестициям в жилищное строительство и государственным расходам.

Потребительские расходы выросли на 4% за квартал после роста всего на 0,8% во 2 квартале, и повлекли 2,7 процентных пункта общего роста ВВП.

Возобновление инвестиций в жилищное строительство произошло после сокращения в течение девяти кварталов подряд.

Расходы на потребительском уровне распределились между товарами и услугами достаточно равномерно, причем эти два показателя выросли на 4,8% и 3,6% соответственно.

Рост ВВП стал самым большим ростом с четвертого квартала 2021 года.