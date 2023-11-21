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21 ноября 2023, 15:57 Читати українською

Более 40% соискателей работы во время войны не могут найти работу с достойной оплатой

41% опрошенных соискателей не могут найти работу во время войны с достойным размером оплаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования кадрового портала GRC.UA, сообщает Интерфакс-Украина.

41% опрошенных соискателей не могут найти работу во время войны с достойным размером оплаты.
Фото: pixabay.com

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На вопрос, сколько в среднем сейчас у вас идет поиск работы, 19% ответили, что три-шесть месяцев, 18% — один-два месяца, 15% — более года, 12% — от полугода до года, 11% — меньше чем месяц, а 25% ответили, что не ищут работу.

На вопросы, в каких источниках вы ищите работу, 71% ответили, что на сайтах по поиску работы, 9% - рекомендации от знакомых, 7% - социальные сети, 4% - телеграмм/мессенджеры, 2% - Центр занятости и 7% - другие варианты.

Основные проблемы трудоустройства

Среди трех основных проблем трудоустройства, с которыми сталкиваются респонденты во время войны: не могут найти работу с достойным размером оплаты (41%), уменьшилось количество вакансий в их сфере (29%) и не могут найти работу, потому что есть дискриминация по возрасту (23 %).

Что касается работающих респондентов, то 56% удовлетворены своей работой, 20% — не очень довольны работой и 4% — категорически не удовлетворены.

Среди трех основных факторов, кроме заработной платы, держащих респондентов на текущем месте работы: возможность работать удаленно (33%), дружеская атмосфера в коллективе (33%) и гибкий график работы (31%).

В то же время, среди основных причин, которые заставят респондентов оставить работу: отсутствие дружеской атмосферы в коллективе (30%), отсутствие комфортных и безопасных условий работы (27%), отсутствие налаженных отношений с руководством (24%), отсутствие возможности карьерного роста (24 %) и отсутствие возможности работать удаленно (23%).

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Как изменилась зарплата

Среди прочего респондентов спросили, как изменилась их заработная плата по сравнению с довоенным периодом:

  • 28% ответили, что получают полную зарплату, которую получали и до войны,
  • 12% — зарплату сократили на 10−30%,
  • 9% — зарплату увеличили на 10−30%,
  • 8% — зарплату сократили более чем на 50%,
  • 7% - зарплату увеличили с учетом индивидуальной эффективности, 7% - зарплату сократили на 40−50%,
  • 5% — зарплата увеличилась только благодаря индексации,
  • 4% — зарплату увеличили более чем на 40%,
  • 3% — зарплату увеличили на 5%,
  • 3% - зарплату сократили менее чем на 5%.

Планы на 2024 год

  • 9% респондентов ответили, что останутся в Украине и найдут новую работу,
  • 32% — останутся в Украине и будут работать на своем месте,
  • 9% — планируют уехать всей семьей, как только будет возможность, и найти работу,
  • 8% — останутся в Украине и начнут предпринимательскую деятельность, 5% — останутся за границей до завершения войны и вернутся после,
  • 4% — останутся за границей до окончания войны и не вернутся после, найдут работу за границей,
  • 3% — вернутся в свой регион и будут работать или заниматься предпринимательством.

Опрос

В онлайн-опросе для исследования «Барометр рынка труда 2023 года. Прогнозы на 2024 год» приняли участие 377 работодателей из 15 отраслей и 2400 соискателей работы со всей страны, кроме оккупированных территорий. Опрос проводился в августе-октябре 2023 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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matroskin
matroskin
21 ноября 2023, 16:51
#
Тобто 59% влаштовує з/п ?
Дивно, за все життя не зустрічав жодної людини, яку б влаштовувала з/п, всим мало і всі хочуть більше, навіть з з/п в декілька тисяч $.
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