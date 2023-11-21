Игорному бизнесу доначислили налогов более чем на 50 миллиардов

Налоговая служба в ноябре провела налоговые доначисления представителям игорного бизнеса на 51,2 млрд грн. Об этом заявил первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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«О неуплаченных налогах игорного бизнеса, которые были скрыты от государства. Как и говорил, их придется доплатить. За ноябрь 2023 года большинство игорного бизнеса получило налоговые начисления», — написал он в Telegram.

Топ-5 сумм по доначислениям

два онлайн-казино — 22,5 млрд грн и 19,5 млрд грн соответственно,

две букмекерские компании — 5,6 млрд грн и 2,2 млрд грн,

игровые автоматы — 1,3 млрд грн.

«В целом по игорному бизнесу доначислено налогов и сборов на более 51,2 млрд грн. Еще раз: пятьдесят один миллиард двести миллионов гривен. Столько, налоговая считает, игорный бизнес должен государству по налогам. Конечно, рынок будет защищаться», — отметил Железняк.

Напомним

«Минфин» писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, устанавливающий ставку налога в 18% на валовой игровой доход (GGR) онлайн-казино.

В середине апреля 2022 года депутаты поддержали правку, позволившую игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая лишь 2% единого налога от оборота.

На упрощенную систему налогообложения перешел практически весь игорный бизнес, значительно снизивший отчисления в бюджет. До перехода эти компании платили в среднем 200 000 грн. налогов в день, после — до 23 000 грн.

В начале 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

За пять месяцев 2023 года компании, работающие онлайн в сфере игорного бизнеса, уплатили вчетверо больше налогов, чем за весь 2022 год. По состоянию на 1 июня 2023 года компании уплатили более 2,2 млрд грн, тогда как за весь 2022 год эта сумма не превышала 550 млн. грн.