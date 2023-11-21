США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $100 миллионов

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности и обороны. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Пентагон.

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Что включает пакет

«Этот пакет включает в себя дополнительные возможности противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование, которое поможет Украине защитить свою суверенную территорию и бороться за свою свободу от продолжающейся агрессивной войны россии», — говорится в сообщении.

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Этот пакет стоимостью $100 млн включает в себя:

зенитные ракеты Stinger;

одна высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм;

ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

взрывные боеприпасы для расчистки помех;

снаряжение для холодной погоды;

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

«Помощь в обеспечении безопасности Украины — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность», — подчеркнули в Министерстве обороны.