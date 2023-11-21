Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности и обороны. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Пентагон.
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $100 миллионов
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Что включает пакет
«Этот пакет включает в себя дополнительные возможности противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование, которое поможет Украине защитить свою суверенную территорию и бороться за свою свободу от продолжающейся агрессивной войны россии», — говорится в сообщении.
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Этот пакет стоимостью $100 млн включает в себя:
- зенитные ракеты Stinger;
- одна высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм;
- ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- взрывные боеприпасы для расчистки помех;
- снаряжение для холодной погоды;
- запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
«Помощь в обеспечении безопасности Украины — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность», — подчеркнули в Министерстве обороны.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Не «паляниці» виною, а телемарафон.
Германия увеличила военную помощь Украине на 2024 год с 4 до 8 млрд евро.
И это только Германия…
Не боись Валера, снарядов и пуль на уничтожение оккупантов хватит…