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21 ноября 2023, 8:32 Читати українською

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $100 миллионов

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности и обороны. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Пентагон.

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности и обороны.
Фото:depositphotos

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Что включает пакет

«Этот пакет включает в себя дополнительные возможности противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование, которое поможет Украине защитить свою суверенную территорию и бороться за свою свободу от продолжающейся агрессивной войны россии», — говорится в сообщении.

Читайте: США выделили Украине новый пакет помощи на $1 миллиард. Куда пойдут деньги

Этот пакет стоимостью $100 млн включает в себя:

  • зенитные ракеты Stinger;
  • одна высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм;
  • ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • взрывные боеприпасы для расчистки помех;
  • снаряжение для холодной погоды;
  • запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

«Помощь в обеспечении безопасности Украины — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность», — подчеркнули в Министерстве обороны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+74
Валерка Котовский
Валерка Котовский
21 ноября 2023, 9:05
#
Блеан всё меньше и меньше, пора доить военных, хочешь воевать — заплати.
+
+15
godvinik
godvinik
21 ноября 2023, 10:54
#
Пора безумных паляниць доить до границ 1991 года, то есть до талонов на еду
+
+15
SkeptikUA
SkeptikUA
21 ноября 2023, 12:52
#
А чи винувата вівця, яку пастух завів у ліс до вовків?

Не «паляниці» виною, а телемарафон.
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
21 ноября 2023, 14:13
#
Пока в США предвыборная турбулентность, у нас есть ещё помощь со стороны наших друзей в ЕС.
Германия увеличила военную помощь Украине на 2024 год с 4 до 8 млрд евро.
И это только Германия…
Не боись Валера, снарядов и пуль на уничтожение оккупантов хватит…
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