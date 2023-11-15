ЕС согласовал 12-й пакет санкций против россии

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией представили государствам-членам предложение о 12 пакетах санкций против рф.

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Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и IT-секторов рф, а также «других важных экономических операторах».

Отдельно упоминается о необходимости наказания причастных к псевдовыборам на временно оккупированных российской территориях Украины, ответственных за принудительное «перевоспитание» украинских детей, а также причастных к распространению дезинформации и пропаганды россии.

Боррель вместе с Комиссией предлагает принять новые запреты на импорт и экспорт, а также принять меры по усилению цен на нефть и усилить противодействие уклонению от санкций ЕС.

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По данным «Радио Свободы», в черновике документа в санкционный пакет предлагали включить запрет на импорт (прямой или косвенный) алмазов из россии. Это касается сырья как российского происхождения (в том числе и обрабатываемого в третьих странах), так и экспортированного из россии или следовавшего транзитом. Ограничения распространяются на готовые ювелирные изделия с бриллиантами.

Также, по данным издания, в черновике указывалось о закрытии лазеек для обхода введенных ранее ограничений. Корректируют, в частности, процесс аттестации российской нефти, что позволит удостоверяться в ее приобретении по предельной цене или ниже, а также идентификации транспортируемых судов.