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15 ноября 2023, 18:54 Читати українською

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против россии

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией представили государствам-членам предложение о 12 пакетах санкций против рф.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией представили государствам-членам предложение о 12 пакетах санкций против рф.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПредложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.
Фото: armyinform.com.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и IT-секторов рф, а также «других важных экономических операторах».

Отдельно упоминается о необходимости наказания причастных к псевдовыборам на временно оккупированных российской территориях Украины, ответственных за принудительное «перевоспитание» украинских детей, а также причастных к распространению дезинформации и пропаганды россии.

Боррель вместе с Комиссией предлагает принять новые запреты на импорт и экспорт, а также принять меры по усилению цен на нефть и усилить противодействие уклонению от санкций ЕС.

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По данным «Радио Свободы», в черновике документа в санкционный пакет предлагали включить запрет на импорт (прямой или косвенный) алмазов из россии. Это касается сырья как российского происхождения (в том числе и обрабатываемого в третьих странах), так и экспортированного из россии или следовавшего транзитом. Ограничения распространяются на готовые ювелирные изделия с бриллиантами.

Также, по данным издания, в черновике указывалось о закрытии лазеек для обхода введенных ранее ограничений. Корректируют, в частности, процесс аттестации российской нефти, что позволит удостоверяться в ее приобретении по предельной цене или ниже, а также идентификации транспортируемых судов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
shabash
shabash
15 ноября 2023, 19:25
#
Эффективный инструмент. Был бы неэффективным, не применялся бы в двенадцатый раз

:-D
+
0
Pumbovik
Pumbovik
15 ноября 2023, 22:02
#
При этом все «запрещенное» спокойно продается в турцию, узбекистан, казахстан, а оттуда уже в рф, и никого не удивляет, что некоторые группы товаров стали импортировать в 12 раз больше с начала войны
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